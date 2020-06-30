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Dünya Macron bitti Hafter destekçisi Macron seçimlerde şok sonuç ile sarsıldı
AVRUPA

Hafter'i destekleyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron seçim sonuçlarıyla sarsıldı

Macron bitti: Hafter destekçisi Macron seçimlerde şok sonuç ile sarsıldı

Ülkesindeki siyasi ve ekonomik krizleri çözemeyen Fransa Cumhurbaşkanı Macron yerel seçimde hezimet yaşadı. Sandığa gitmeyenlerin oranının % 60 ile rekor seviyeye çıktığı seçimde Macron’un partisi LREM sadece 3 belediye kazanabildi. Paris, Marsilya ve Lyon’da kaybetti. Macron’un ülkeyi Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağı 2022’ye kadar nasıl yöneteceği tartışma konusu oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Emmanuel Macron
Emmanuel Macron

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yerel seçimlerde hezimete uğrayarak iki yıl sonra düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde büyük yara aldı. Ülkede Pazar günü düzenlenen yerel seçimlerin ikinci turunda toplamda 34 bin 967 belediyenin yöneticileri belirlendi. Seçimde sandığa gitmeyenlerin oranı tarihi rekorla yüzde 60 olarak açıklandı. Bu oran 2014’teki yerel seçimlerde yüzde 37,87 olarak gerçekleşmişti. 2017’de cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturduktan sonra birçok krizle karşı karşıya kalan ve bunların üstesinden gelemeyen Macron, ülkede siyasi olarak güçlenebilmek için yerel seçimlere önem veriyordu. Ancak sandıktan çıkan sonuç Macron’un siyasi geleceği için kötü sinyaller verdi. Halk desteğini kaybeden Macron’un ülkeyi yönetme kabiliyetinde de soru işaretleri oluştu.

Fotoğraf: Arşiv

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SADECE 3 KENTTE BAŞKAN ÇIKARDI

Macron’un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) seçimlerde hezimete uğradı. Paris, Marsilya ve Lyon gibi büyük kentlerde LREM’in adayları seçimi kaybetti. LREM, sadece 3 kentte belediye başkanı çıkarabildi. Macron’un bundan sonra 2022’de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerine odaklanacağı belirtiliyor.

2022’YE KADAR YÖNETEBİLECEK Mİ?

Ülkede uygulanan politikalar ve yeni tip konoravirüs (Kovid-19) salgının yol açtığı krizi yönetememesi nedeniyle halkın büyük bölümünün desteğini kaybeden Macron’un seçimlerde aday olması halinde seçmenleri ikna etmesinin zor olacağı düşünülüyor. Nitekim, Macron’un ekonomik ve toplumsal sorunlarla çalkalanan Fransa’yı 2022’ye kadar nasıl yöneteceği merak konusu oldu.

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YEŞİLLER DAMGA VURDU

Yerel seçimlerin ikinci turuna Yeşiller Partisi (EELV) damga vurdu. Bazı kentlerde sol partilerle ittifak kuran EELV Lyon, Bordeaux, Strazburg, Poitiers, Tours, Annecy Besançon ve Marsilya’da seçimi kazandı.Başbakan Edouard Philippe de Le Havre’da bağımsız olarak girdiği yarışta yüzde 58,83 ile seçimi önde bitirdi. Philippe’in, Le Havre Belediye Başkanlığı ile Başbakanlık görevi arasında seçim yapması gerekecek. Başkent Paris’te seçimden galip çıkan yüzde 49,3 ile Sosyalist Partinin (PS) adayı mevcut Belediye Başkanı Anne Hidalgo oldu.

Türk siyasetçilerin başarısı

Metin Yavuz
  • Yerel seçimlerde Türk siyasetçiler de başarısı kaydetti. Metin Yavuz, Paris’in banliyölerinden Valenton’da yüzde 52,37 ile, yüzde 41,91 oy alan Fransa Komünist Partisinin (PCF) adayı Laurent Perichon’ı geride bırakarak belediye başkanı seçildi. Paris’in 15. bölgesinden seçimde yarışan Avrupa Parlamentosu (AP) üyesi ve LR’in adayı Agnes Evren, yüzde 53,5 alarak belediye başkanı oldu. Öte yandan Türkiye karşıtı yaptığı açıklamalarda bilinen Tunus asıllı Fransız milletvekili Sonia Krimi, Cherbourg-en-Cotentin’de LREM’in adayı olarak girdiği yarışta ağır yenilgi aldı. Oyların sadece yüzde 8,7’sini toplayabilen Krimi, seçimde üçüncü sırada yer aldı.

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