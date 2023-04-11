Macron'un sözlerine Elize sansürü.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Çin ziyareti sonrası Politico dergisine verdiği röportajın bazı kesimlerine Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndan sansür geldiği ortaya çıktı. Konuyla ilgili açıklama yapan Politico, Elize Sarayı’nın röportajın şartlarından biri olarak Macron’un sözlerine redaksiyon uygulamakta ısrar ettiğini, dergi yönetiminin de bu şartı ilkelerini ihlal etmesine rağmen Fransız lider ile konuşabilmek adına kabul ettiğini ifade etti. Açıklamaya göre Elize Sarayı Macron’un Avrupa’nın stratejik bağımsızlığı ve Tayvan ile ilgili bazı yorumlarını metinden çıkarttı. Fransız lider, dergiye verdiği röportajda Avrupa’nın silah ve enerji konusunda gitgide daha fazla ABD’ye bağımlı olduğunu belirterek bu durumun son bulması gerektiğini ve dolara bağımlılığın azaltılması gerektiğini söylemişti. Macron ayrıca Avrupa ülkelerinin ABD ve Çin arasındaki Tayvan gerilimine karışmaması gerektiğini savunmuştu.