Dünya Macronun suskunluğu skandala dönüşüyor
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Macron'un suskunluğu skandala dönüşüyor

Fransa'daki aşırı solcu ve sağ partiler, Cumhurbaşkanı Macron'un 1 Mayıs gösterilerinde bir genci darbeden eski özel kalem müdür yardımcısı hakkında açıklama yapmamasına tepki gösterdi. Skandalla alakalı hiç bir açıklamaya yapmayan Cumhurbaşkanı'na halk desteği anketlerde yüzde 39'a kadar geriledi.

Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eski özel kalem müdür yardımcısı Alexandre Benalla
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eski özel kalem müdür yardımcısı Alexandre Benalla

Fransa'da son günlerde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eski özel kalem müdür yardımcısı Alexandre Benalla hakkında 1 Mayıs gösterilerinde bir genci darbettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma açılması tartışmalara neden oldu.

Aşırı solcu Boyun Eğmeyen Fransa (France Insoumise) hareketinin lideri Jean-Luc Melenchon, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Macron'un Benalla'nın darp olayından zamanında bilgilendirildiğini ve bu nedenle Fransa Ulusal Meclisinde bu konu hakkında bilgi vermesi gerektiğini ifade etti.

  • Sosyalist Partiden ayrılarak geçen yıl "Generation.S" adli partiyi kuran Benoit Hamon da sosyal medya hesabından, Macron'un Ulusal Meclis ve Senatodaki ilgili komisyonlara darp olayına ilişkin bilgi vermesi gerektiğini belirterek, "Gerçekten her şey onun etrafından dönüyor. Emmanuel Macron, bütün gücü etrafından toplamayı istedi. Bu olayda gerçek nedir? Cumhurbaşkanı'nın etrafından paralel bir polis organize etmek iradesi var mı yok mu?" açıklamasını yaptı.

Sağ Cumhuriyetçi Partiden milletvekili Valerie Boyer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Macron'dan şu ana kadar açıklama gelmemesine tepki göstererek, Elysee Sarayı'nın sessizliğini bozması gerektiğini ifade etti.

Marine Le Pen: Benella skandalı Macron skandalına dönüşüyor

Cumhurbaşkanlığı seçiminde Macron'un rakibi olan aşırı sağcı lider Marine Le Pen ''Macron bir açıklama yapmazsa Benalla skandalı Macron skandalına dönüşecek'' diye tweetledi.


Geçen hafta gözaltına alınan Benalla hakkında 'şiddet uygulamak', 'polis görevine müdahil olmak', 'polis memuru kimliğine bürünerek yetki gasbında bulunmak' ve 'yasadışı şekilde polis güvenlik kayıtlarına erişim' suçlamalarıyla resmi soruşturma başlatıldı.

Macron'un partisinde güvenlik görevlisi olan Vincent Crase'ye göstericilere saldırmaktan, 3 polis memuruna da Benalla'nın videosunu sızdırmaktan resmi soruşturma açıldı.

Benella'ya özel muamele

Le Monde gazetesinin eriştiği diğer bilgilere göre, açığa alınmasına rağmen Benalla'ya bu ay sadece Elysee Sarayı çalışanlarının yararlanabildiği lüks bir konut, araç ve özel sürücü tahsis edildi.

Hollande için de çalışmış

Macron’un 2017 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası boyunca güvenlik görevlisi olarak çalışan, Macron’un kazanmasının ardından görevine Elysee Sarayı'nda devam eden Benalla, eski Cumhurbaşkanı François Hollande döneminde de görev yapmış, ancak 'yanlış tutumu' nedeniyle açığa alınmıştı.

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