Dünya Macronun zoraki pazarlığı
AVRUPA

Macron’un zoraki pazarlığı

Cumhurbaşkanı Macron’un ittifakı Ensemble (Birlikte), milletvekili seçimlerinde Meclis’te salt çoğunluğu sağlayamayınca Fransa siyasi kaosa sürüklendi. Macron’un, Başbakanı Cumhurbaşkanı'nın atadığı sistemde, koalisyon için muhalefet partileriyle “Başbakanlık koltuğu” üzerinden pazarlık yapması bekleniyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Macron’un zoraki pazarlığı
Emmanuel Macron

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ensemble (Birlikte) İttifakı, milletvekili seçimlerinde mecliste gerekli salt çoğunluğu (577 sandalyeden 289’u) sağlayamadı ve ülke siyasi kaosa sürüklendi. Sonuçların ardından Başbakan Elisabeth Borne, Macron’a "nezaket istifasını” sundu. Ülke basınının Elysee Sarayından yetkililere dayandırdığı haberlerde, Macron'un, Borne'un sunduğu "nezaket istifasını" geri çevirdiği ifade edildi.

Marine Le Pen
Marine Le Pen

Fransız liderin, Borne'un istifasını "hükümet çalışmaya devam etsin" diye geri çevirdiği kaydedildi. Ensemble’ın mecliste salt çoğunluğu elde edememesinin ardından muhalif kesimden farklı isimler, Borne'un istifasını talep etmişti. Ülke yönetiminde sıkıntı yaşamak istemeyen Macron’un, başbakanlık koltuğu üzerinden pazarlık yapabileceği ve muhalefet liderlerine mesaj vermek için istifayı reddettiği belirtiliyor.

Jean-Luc Mélenchon
Jean-Luc Mélenchon

KOALİSYON ORTAĞI ARIYOR

Yarı başkanlık sistemiyle yönetilen Fransa’da, Başbakanı Cumhurbaşkanı atıyor. Ülke liderinin partisi salt çoğunluğu sağlayamazsa, cumhurbaşkanı başbakanı muhalefet partisinden seçmek zorunda kalıyor. Aksi takdirde ülkede yönetim kanun çıkaramaz ve hareket edemez hale gelerek “siyasi felç” geçiriyor.

Elisabeth Borne-Macron
Elisabeth Borne-Macron

Macron’un salt çoğunluğu elde edememesi sonrası, koalisyon için muhalefet partileri ile “Başbakanlık koltuğu” üzerinden pazarlık yapması bekleniyor. Fransız liderin koalisyon için, Marine Le Pen liderliğinde aşırı sağ parti LR ve 131 milletvekili çıkararak ana muhalefet haline gelen, sol ittifakı (NUPES) lideri Jean-Luc Melenchon ile masaya oturacağı düşünülüyor. Başbakanlık için yeterli oyu alamayan ve eli zayıflayan Melanchon'un, buna rağmen koltuk için Macron’a baskı yapacağı düşünülüyor.

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