Macron’un zoraki pazarlığı

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ensemble (Birlikte) İttifakı, milletvekili seçimlerinde mecliste gerekli salt çoğunluğu (577 sandalyeden 289’u) sağlayamadı ve ülke siyasi kaosa sürüklendi. Sonuçların ardından Başbakan Elisabeth Borne, Macron’a "nezaket istifasını” sundu. Ülke basınının Elysee Sarayından yetkililere dayandırdığı haberlerde, Macron'un, Borne'un sunduğu "nezaket istifasını" geri çevirdiği ifade edildi.

Marine Le Pen

Fransız liderin, Borne'un istifasını "hükümet çalışmaya devam etsin" diye geri çevirdiği kaydedildi. Ensemble’ın mecliste salt çoğunluğu elde edememesinin ardından muhalif kesimden farklı isimler, Borne'un istifasını talep etmişti. Ülke yönetiminde sıkıntı yaşamak istemeyen Macron’un, başbakanlık koltuğu üzerinden pazarlık yapabileceği ve muhalefet liderlerine mesaj vermek için istifayı reddettiği belirtiliyor.

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Jean-Luc Mélenchon

KOALİSYON ORTAĞI ARIYOR

Yarı başkanlık sistemiyle yönetilen Fransa’da, Başbakanı Cumhurbaşkanı atıyor. Ülke liderinin partisi salt çoğunluğu sağlayamazsa, cumhurbaşkanı başbakanı muhalefet partisinden seçmek zorunda kalıyor. Aksi takdirde ülkede yönetim kanun çıkaramaz ve hareket edemez hale gelerek “siyasi felç” geçiriyor.

Elisabeth Borne-Macron

Macron’un salt çoğunluğu elde edememesi sonrası, koalisyon için muhalefet partileri ile “Başbakanlık koltuğu” üzerinden pazarlık yapması bekleniyor. Fransız liderin koalisyon için, Marine Le Pen liderliğinde aşırı sağ parti LR ve 131 milletvekili çıkararak ana muhalefet haline gelen, sol ittifakı (NUPES) lideri Jean-Luc Melenchon ile masaya oturacağı düşünülüyor. Başbakanlık için yeterli oyu alamayan ve eli zayıflayan Melanchon'un, buna rağmen koltuk için Macron’a baskı yapacağı düşünülüyor.

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DÜNYA Fransa'da Macron'un partisi Meclis'teki salt çoğunluğu kaybetti