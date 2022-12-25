Dünya Madurodan üç yıl sonra kritik hamle
AMERİKA

Maduro'dan üç yıl sonra kritik hamle

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Brezilya ile 2019'da bozulan ilişkilerin yeniden normalleştirilmesi amacıyla bu ülkeye büyükelçi atamaya karar verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Madurodan üç yıl sonra kritik hamle
Nicolas Maduro

Venezuela basınındaki haberlere göre, Maduro, Manuel Vicente Vadell'in Venezuela'nın yeni Brazilya Büyükelçisi olarak atandığını duyurdu.

Brezilya'nın yeni Dışişleri Bakanı olması beklenen Mauro Vieria da açıklamasında, ülkesinin 1 Ocak'tan itibaren Venezuela ile ilişkileri normalleştirileceğini belirtti.

Brezilya'da devlet başkanlığı seçimini kazanan Luiz Inacio Lula da Silva'nın 1 Ocak 2023'te görevi devralmasının ardından Venezuela ile diplomatik ilişkileri tekrardan onarması bekleniyor.

İki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Venezuela muhalefet lideri Juan Guaido'yu 2019'da Venezuela'nın meşru lideri olarak tanımasından sonra bozulmuştu.

Büyükelçi Vadell, Brezilya'da en son Sao Paulo Başkonsolosu olarak görev yapmıştı.

İyi bir oyunla kazandık

'İyi bir oyunla kazandık'

​Abdullah Avcı Fenerbahçe maçı sonrasında taraftara seslendi.
Yağış geliyor

Yağış geliyor

​Meteoroloji il il uyardı
Fiskos masasında kirli pazarlık

Altılı masanın amacı Erdoğan'ı devirmek.

Kendiniz olursanız değerli olursunuz.

Yaptığı gazetecilik değil.

​Raporlar ele geçirildi: 250 milyon vaka var.

​Bakan Akar 2022 yılını değerlendirdi.

​'Tüm Ukraynalı erkek ve kadınları tekrar özgürlüğüne kavuşturacağız'.

​Gökyüzüyle buluşmaya hazırlanıyor.

​Hastalıklara aralıklı oruç kalkanı.

​1910 yılının İstanbul'unu yorumladılar.

Şafak vakti baskın.

Devlet Bahçeli 'baba-oğul gibiyiz' sözlerini yorumladı.

​İlim Yayma Vakfı'nın kurucularındandı.

​90'ların kabusuna geçit yok

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.