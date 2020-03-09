Dünya Koronavirüs tedbirlerine karşı çıkan cezaevinde isyan 6 mahkum öldü
AVRUPA

Mahkumlar koronavirüs sebebiyle ayaklandı

Koronavirüs tedbirlerine karşı çıkan cezaevinde isyan: 6 mahkum öldü

İtalya'daki cezaevlerinde yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlere protesto olarak başlayıp isyana dönüşen olaylarda 6 mahkum hayatını kaybetti. Hapishaneler İdaresi Başkanı Francesco Basentini, "Şu anda ölü sayısı 6. Bunlardan 3’ü Modena’daki hapishanede transfer edilmeden önce oldu." dedi.

Haber Merkezi AA
Açık görüşün kaldırılması üzerine mahkumlar ayaklandı.
Açık görüşün kaldırılması üzerine mahkumlar ayaklandı.

İtalya'daki cezaevlerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik tedbirlere protesto olarak başlayıp isyana dönüşen olaylarda 6 mahkum hayatını kaybetti.

Ülkede giderek etkisini artıran Kovid-19’un hapishanelerde yayılmasını önlemek amacıyla getirilen bazı kısıtlamalar, dün İtalya genelinde çok sayıda cezaevinde isyana yol açarken, farklı kentlerde bu isyanların bugün de sürdüğü haberleri geliyor.

  • İtalyan radyo televizyonu Rai 3’teki Agora programına katılan Hapishaneler İdaresi Başkanı Francesco Basentini, "Şu anda ölü sayısı 6. Bunlardan 3’ü Modena’daki hapishanede transfer edilmeden önce oldu." dedi.

Açık görüş kaldırılınca isyan başladı

Basentini, her şeyin Salerno kentindeki cezaevinde başladığını belirterek, "Sonrasında bütün ülke geneline yayıldı. Gösterilerin temelinde açık görüşün kaldırılması ve mahkumların sağlık görevlilerinin gece de hapishanede kalmasını istemesi var." ifadelerini kullandı.

Bu arada Rainews24’ün haberinde, Modena Cumhuriyet Başsavcılığının dünkü olaylara ilişkin soruşturma açtığı, 3 mahkumun ölümünün araştırıldığı ifade edilirken, polise göre bazı ölümlerin aşırı doz uyuşturucudan kaynaklanmış olabileceği de kaydedildi.

  • Kovid-19 nedeniyle olağanüstü günlerden geçen ve şu ana kadar 366 kişinin öldüğü, 7 bin 375 kişide virüs görüldüğü İtalya'da Başbakan Giuseppe Conte, geçen pazar günü virüsün yayılmasını önlemek maksadıyla kuzey bölgelere daha sıkı önlemler getiren yeni bir kararname açıklamıştı.

14 kentte kırmızı bölge uygulaması

Buna göre, daha önce 11 beldeye uygulanan giriş çıkışların sıkı şekilde kontrol edildiği kırmızı bölge uygulamasının, Milano'nun içinde bulunduğu Lombardiya ile Venedik'in de olduğu 14 kente genişletileceği duyurulmuştu.

Söz konusu kararnamede, hapishanelerdeki açık görüşler de virüs yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında bir süreliğine durdurulmuştu.

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