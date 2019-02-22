Dünya Mahmudun son sözleri
ORTADOĞU

Mahmud’un son sözleri

Mısır’da Sisi cuntasının idam ettiği 9 gençten biri olan Mahmud el Ahmedi’nin mahkeme kayıtları yayınlandı. “Başsavcıya yönelik saldırı”ya katılmakla suçlanan Ahmedi, “Suçunu kabul ettin” diyen hakime, korkunç işkenceleri ortaya koyan bir cevap veriyor: Bana elektrikli işkence cihazı ver, sana 20 tane Enver Sedat’ı öldürdüğünü itiraf ettireyim. Bize Mısır’a 20 yıl yetecek kadar elektrik verdiler.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mahmud el Ahmedi
Mahmud el Ahmedi

Mısır’da önceki gün darbeci Sisi yönetimi tarafından idam edilen dokuz gençten birisi olan Mahmud el Ahmedi’nin, mahkemede kendisine “suçunu kabul ettin” diyen hakime verdiği cevabın görüntüleri yayınlandı. Mahmut el Ahmedi’nin mahkemedeki son sözlerinin yayınlandığı video görüntüsünde, “Suçunu itiraf ettin” diyen hakime, idam cezası çaprtırılan Mahmud el Ahmedi, “Bana elektrikli işkence cihazı ver, sana 20 tane Enver Sedat’ı öldürdüğünü itiraf ettireyim. Bize Mısır’a 20 yıl yetecek kadar elektrik verdiler” sözleriyle tepki gösteriyor. Mahmud’un sözleri, Batı destekli Sisi rejimi hapishanelerinde, insan haklarının ayaklar altına alındığını, muhaliflere yoğun işkence ve baskı uygulamalarını yeniden gündeme getirdi.

50 kişi infaz edilecek

  • Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi’nin göreve geldiği 2014 yılından bu yana 42 mahkum infaz edildi. Çeşitli davalardan ceza almış ve bütün yargı yolları tükenmiş 50 idam mahkumu asılmayı bekliyor. Mısır yasalarına göre idam kararı kesinleşmiş sanıklar hakkındaki infaz, af veya cezayı hafifletme yetkisi sadece Cumhurbaşkanının elinde. 2017 yılının son salı günü 15, 2018’in ilk salı günü ise 4 olmak üzere bir haftada 19 sanık asıldı. İnfaz edilen idam mahkumlarının çoğu Müslüman Kardeşler Teşkilatı’ndan (İhvan) olduğu biliniyor ancak yetkililer ve mahkumların aileleri bunu açıklamıyor.


Mısır’da vicdanlara idam
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Mısır’da vicdanlara idam
Mısır'da ABD ve İsrail'in talimatıyla yapılan darbenin ardından, yine bu ülkelerin talimatları doğrultusunda ardı ardına idam kararları alınıyor. Sisi, ABD ve İsrail arasında kurulan cinayet ortaklığı, son olarak 75 kişi hakkında daha ölüm kararı aldı. Kararla aynı anda ABD'den Sisi'ye 1.2 milyar dolar yardım serbest bırakıldı.
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Sisi 9 genci astı
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