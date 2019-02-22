Mahmud’un son sözleri

Mısır’da vicdanlara idam

Mısır'da ABD ve İsrail'in talimatıyla yapılan darbenin ardından, yine bu ülkelerin talimatları doğrultusunda ardı ardına idam kararları alınıyor. Sisi, ABD ve İsrail arasında kurulan cinayet ortaklığı, son olarak 75 kişi hakkında daha ölüm kararı aldı. Kararla aynı anda ABD'den Sisi'ye 1.2 milyar dolar yardım serbest bırakıldı.