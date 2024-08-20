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Dünya

Makas kayboldu: Havalimanında 36 uçuş iptal edildi

Japonya'daki bir havalimanında, bir dükkandan kaybolan iki makas nedeniyle güvenlik önlemleri kapsamında 36 uçuş iptal edildi ve 201 uçuşta gecikme yaşandı. Kayıp makaslar, olaydan bir gün sonra aynı dükkanda bulundu.

Lokman Özdemir
11:38 - 20/08/2024 Tuesday
Yeni Şafak
New Chitose Havalimanı
New Chitose Havalimanı
Japonya'nın Hokkaido eyaletinde bulunan
New Chitose
Havalimanı'ndaki bir dükkanda makasların kaybolması, havayolu trafiğini felç etti. Havalimanı yönetiminden edinilen bilgilere göre geçtiğimiz Cumartesi günü biniş kapılarının yakınında bulunan bir dükkandaki 2 makasın yerinde olmadığını fark eden çalışanlar, güvenlik birimlerine haber verdi.

Güvenlik kontrollerini 2 saat süreyle durdurarak makasları aramaya koyulan yetkililer, makasları bulamayınca yüzlerce yolcuyu yeniden güvenlik kontrolünden geçirdi. Yaşanan gecikme nedeniyle havalimanında uzun yolcu kuyrukları oluşurken, 36 uçuşun iptal edildiği 201 uçuşta ise gecikme yaşandığı açıklandı. Makasların ertesi gün aynı dükkanda bulunduğu kaydedildi.



Bakanlık uyardı


Olayın ardından havalimanı yönetimine tedbirleri artırma uyarısı yapan Japonya Ulaştırma Bakanlığı, "Bu olayın mağazadaki depolama ve yönetim sistemlerinin eksikliğinden kaynaklandığını kabul ediyoruz” açıklamasında bulundu. Yaşanan olayın tekrarlanması halinde güvenlik zafiyetine yol açabileceği belirtilen açıklamada, “Havalimanı yönetiminin farkındalığını artıracak önlemler alacağız” denildi.




#Japonya
#uçak
#New Chitose
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