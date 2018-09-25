Malcolm X'in kızı Erdoğan'ı babasına benzetti

Asıl adı Malcolm Little olan Malcolm X, siyahi Amerikalıların özgürlüklerine kavuşamayacağına ve Afrika'ya dönmeleri gerektiğine inanan vaiz Earl Little'ın oğlu olarak 1925'te dünyaya geldi. Malcolm X, 21 Şubat 1965'te Harlem'de konuşma yaparken vurularak öldürüldü.

ABD'de ırkçılıkla mücadelenin sembol isimlerinden olan ve 21 Şubat 1965'te suikasta kurban giden siyahi Müslüman lider Malcolm X'in kızı İlyasa Şahbaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın babasının mirasını temsil ettiğini söyledi.

Şahbaz, Erdoğan ile yaptığı görüşmeden duyduğu memnuniyeti şöyle ifade etti:

Özellikle insan onuru, merhamet ve toplumsal adalet adına konuşan böyle bir liderle bir araya gelmek, benim için büyük onurdur

Şahbaz, "İnsanlara 'Dr. Aziz'in (Sancar) ne kadar kibar, mütevazi ve tarafsız olduğunu görüyorsunuz değil mi' diye soruyorum. Farklı kökenlerden insanlar, kadınlar, çocuklarla görüşür. Onlara karşı asla bir ön yargısı yoktur. İşte insanlara 'Türkiye budur.' diyorum." ifadesini kullandı.

AA Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu'na katılmak için gerçekleştirdiği New York ziyaretinde, ABD'li insan hakları savunucusu Malcolm X'in kızları Qabilah ve İlyasah'ı kabul etti.

Türklerle bir araya gelmekten her zaman mutluluk duyduğunu belirten Şahbaz, şöyle konuştu:

Türk halkı gerçekten kibardır, insanların renkleri, cinsiyetleri veya başka şeyleriyle ilgilenmezler

Türkiye'nin insani yardım çabalarına da değinen Şahbaz, "Bir ülkenin 3,5 milyon mülteciye kapısını açmış olması, başka söze yer bırakmıyor çünkü dünyanın başka yerlerinde duvarlar inşa etmekten bahsedenler var veya merhameti anlamayanlar var." diye konuştu.

Brian Stevens'ın "eşit adalet inisiyatifine" atıf yaparak insanın gerçek yüzünün zenginlere değil, fakirlere muamelesiyle ortaya çıktığını vurgulayan Şahbaz, Türkiye deyince aklına kapılarını düşkün insanlara açmış bir ülke geldiğini ve Türkiye'nin savaş mağdurlarına gösterdiği muamelenin tüm dünyaya örnek olduğunu vurguladı.

Babası Malcolm X'in fikri mirasının ileriye taşınması ve korunmasına ilişkin bir soruya yanıt veren Şahbaz, "Babamın mirası, her bir bireyin insanlığına işaret ediyor. Allah nezdinde hepimiz kardeşiz. Dolayısıyla dinden, renkten, ırktan dem vurmuyor. Doğruyu yanlıştan ayırmaktan dem vuruyor. Yanlış bir şey gördüğümüzde onu değiştirmek için bir şey yapmalıyız. İşte bu yüzden özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, saygıdeğer eşi ve kızları Esra'nın burada iken yanlarındayım, çünkü onun temsil ettiği şey bu."

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OYNAT 03:56 Malcolm X çocukluğu ve gençliği: Acı ve ibretle başlayan bir hayat… 20'inci yüzyılın en etkin isimlerinden birisi. Acıyla başlayan bir hayat, gaflet içinde geçirilen bir gençlik, hakikate ulaşma yolunda bir arayış ve nihayetinde doğru istikamete yöneliş… Anlamak ve anlatmak için hakkında çok fazla şeyin yazıldığı kişi, Malcolm X. Dünyaya geldiği andan, gözlerini yumduğu ana kadar zorluklarla geçen bir hayatı var. Kısa ömrünü ölümsüzleştirerek yıllar boyu insanlığa bir ibret ışığı olan Malcolm'ün dönüm noktalarını anlatmaya çalıştık...







Malcolm X'in yaşam öyküsü

Asıl adı Malcolm Little olan Malcolm X, siyahi Amerikalıların özgürlüklerine kavuşamayacağına ve Afrika'ya dönmeleri gerektiğine inanan vaiz Earl Little'ın oğlu olarak 1925'te dünyaya geldi.

Henüz 5 yaşındayken babasını faili meçhul bir cinayete kurban veren ve annesi akıl hastanesine kapatılan Malcolm, yoksulluk ve zorluklar içinde geçen çocukluğun ardından 1946'da hırsızlıktan hapse mahkum edildi.

Bu dönemde siyahi milliyetçiliği savunan Nation of Islam (İslam Milleti) lideri Elijah Muhammed'in görüşlerini benimseyen Malcolm, 1952'de cezaevinden çıkınca bu harekete katıldı. O tarihten itibaren tanınması mümkün olmayan Afrikalı ataları için X soyadını kullanmaya başlayan Malcolm, karizmatik kişiliği, enerjisi, sözünü sakınmayan ve hararetli hitap tarzı sayesinde kısa sürede hareketin önde gelen yüzlerinden biri oldu.

OYNAT 03:02 Hakikati arayış, yarı aydınlanış: Malcolm Elijah Muhammed ile tanışıyor Hırsızlıktan hüküm giyen Malcolm'ün hapishane günleri… Acı ve ibret dolu hayatının ikinci evresi, hakikati arayış… Hapishane yıllarında tanıştığı Elijah Muhammed vasıtasıyla Müslüman olan Malcolm'ün asıl uyanışı ise, çok sonra...





Zaman içinde hareketin odak noktaları, kullandığı yöntemler ve dine bakış konularında Elijah Muhammed ile anlaşmazlığa düşen Malcolm X, 1964'te Nation of Islam'dan ayrıldı.

Hayatının son döneminde Amerikan toplumunun ırk problemini çözmesi için İslam dinini anlaması gerektiğini ve tüm ırkların kardeşliğini esas alan insan hakları mücadelesini savunan Malcolm X, bu dönemde el-Hac Malik eş-Şahbaz ismini kullanmaya başladı.

Malcolm X, 21 Şubat 1965'te Harlem'de konuşma yaparken vurularak öldürüldü.

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Cinayetten Nation of Islam üyesi 3 kişinin mahkum olmasına rağmen, suikastın arkasında hayatının son döneminde Malcolm X'i sıkı takip altında tutan Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) olduğuna dair iddialar ortaya atıldı.

Siyahi Müslüman lider Malcolm X'in, Afro-Amerikan edebiyatının önemli eserlerinden "Kökler" romanının yazarı Alex Haley ile kaleme aldığı hayat hikayesi, 20. yüzyılın en önemli otobiyografilerinden biri olarak gösteriliyor.

OYNAT 03:32 Mücadeleyle geçen bir ömür ve sonunda hakikat... Malcolm X'in şehadeti Malcolm Little olarak dünyaya gelen sonra X soy ismini alan Malcolm X'i 'Malik El-Şahbaz' yapan kutsal yolculuk ve sonrasında şehit edilişi... Malcolm X'in bir ömür süren arayışı, Hac yolculuğuna çıkmasıyla nihayete erdi. Artık gerçek İslam'ı tanıyan bir Müslüman olarak döndü Mekke'den. Sonrasında ise, şehadete yürüdü... Malcolm'ün hayatıyla ilgili dönüm noktalarını aktarmaya çalıştık.





