Dünya Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed istifa etti
ASYA

Malezya Başbakanı Mahathir ​Muhammed istifa etti

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed istifa etti

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, muhalefet partileriyle yeni koalisyon kurma çabalarının sonuçsuz kalması üzerine başbakanlıktan istifa etti.

Haber Merkezi AA
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed istifa etti.
Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed istifa etti.

Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Mahathir'in bu sabah istifa mektubunu kraliyet sarayı Istana Negara'ya gönderdiği bildirildi.

Malay Mail gazetesinde yer alan haberde, Mahathir'in istifası üzerine mevcut iktidar koalisyonu Umut İttifakı'nın dağılacağı ve ülkenin erken seçimlere gidebileceği iddiaları öne sürüldü.

Haberde, geçici başbakan olarak ise Başbakan Yardımcısı Wan Azizah Wan İsmail'in atanacağı iddia edildi.

Malezya Başbakanı, istifasından saatler önce, başbakanlığı devretmeyi vadettiği Halkın Adaleti Partisi (PKR) Genel Başkanı Enver İbrahim ile özel görüşme yapmıştı.

Yeni iktidar koalisyonu tartışmaları

  • Dün sabah, Mahathir’in önderliğindeki Malezyalı Birleşik Yerli Partisi (PPBM) genel merkezinde parti yöneticileri ve milletvekilleri olağanüstü toplanmıştı. Görüşmeye Halkın Adaleti Partisinde (PKR) Enver İbrahim karşıtı yöneticilerden Muhammed Azmin Ali ve Zuraida Kamaruddin'in de katıldığı ortaya çıkmıştı.

Mahathir, dün, PPBM ve PKR partilerinin yanı sıra muhalif partilerden Birleşik Malay Milli Örgütü (UMNO) ve Malezya İslam Partisi (PAS) yöneticileriyle de Selangor eyaletinde bir otelde bir araya gelmişti.

Malezya basını, söz konusu görüşmede yeni iktidar koalisyonu ilan etme hazırlığının yapıldığını iddia etmişti.

Görüşmeden saatler sonra PPBM, PKR, UMNO, PAS ile eyalet temelli yerel partilerden Sabah Emanet Partisi (Warisan) ve Birleşik Bumiputera Partisinden (PBB) üst düzey isimler, kraliyet sarayı Istana Negara'da Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah ile bir araya gelmişti.

Parti yöneticilerinin Sultan Abdullah ile yeni iktidar koalisyonunun onaylanması üzere buluştuğu iddia edilmişti.

Dünkü görüşmelerin ardından açıklama yapan PKR Genel Başkan Yardımcısı Azmin Ali, söz konusu planı doğrulamış fakat yeni koalisyonun henüz ilan edilmeyeceğini söylemişti.

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Enver İbrahim görüşmeleri "ihanet" olarak yorumladı

  • Tartışmaların merkezindeki isimlerden Enver İbrahim ise partiler arası yeni koalisyon görüşmelerine ilişkin yaptığı basın açıklamasında koalisyon ortakları tarafından ihanete uğradığını ifade etmişti.

Enver, yeni iktidar koalisyonunun çok yakın zamanda ilan edilebileceği bilgisini aldığını belirterek, "Henüz bir açıklama yapılmamış olmasına rağmen bu konudaki çabalar sürüyor." demişti.

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