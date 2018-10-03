Dünya Malezya Başbakanını eşi gözaltına alındı
ASYA

Malezya'da yolsuzluk: Eski Başbakan'ın eşi gözaltına alındı

Malezya Başbakanı'nı eşi gözaltına alındı

Malezya'nın eski Başbakanı Necip Razak'ın eşi Rosmah Mansur, 'kara para aklama' gerekçesiyle gözaltına alındı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Malezya'nın eski Başbakanı Necip Razak ve eşi Rosmah Mansur
​Malezya'nın eski Başbakanı Necip Razak ve eşi Rosmah Mansur

Malezya'nın eski Başbakanı Necip Razak'ın eşi Rosmah Mansur gözaltına alındı.

Avukatı Kumaraendran, Reuters'a yaptığı açıklamada, Mansur'un 'kara para aklama' ile suçlandığını ifade etti.

Yolsuzluk soruşturması derinleşiyor

Malezya'da 60 yıllık iktidarı devrilen Milli Cephe (Barisan Nasional) ve lideri, aynı zamanda eski Başbakan Necip Razak ile ilgili başlatılan yolsuzluk soruşturmaları derinleşiyor.

Malezya'da Yolsuzlukla Mücadele Birimi Başkanı Sükri Abdull, Necip Razak hükümetiyle ilgili 2015 yılında hazırlanan bir yolsuzluk soruşturması sonrası görgü tanıklarının bir anda ortadan kaybolduklarını ve polis memurlarının görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı.

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