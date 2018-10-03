Malezya Başbakanı'nı eşi gözaltına alındı

Malezya'nın eski Başbakanı Necip Razak'ın eşi Rosmah Mansur gözaltına alındı.

Avukatı Kumaraendran, Reuters'a yaptığı açıklamada, Mansur'un 'kara para aklama' ile suçlandığını ifade etti.

Yolsuzluk soruşturması derinleşiyor

Malezya'da 60 yıllık iktidarı devrilen Milli Cephe (Barisan Nasional) ve lideri, aynı zamanda eski Başbakan Necip Razak ile ilgili başlatılan yolsuzluk soruşturmaları derinleşiyor.

Malezya'da Yolsuzlukla Mücadele Birimi Başkanı Sükri Abdull, Necip Razak hükümetiyle ilgili 2015 yılında hazırlanan bir yolsuzluk soruşturması sonrası görgü tanıklarının bir anda ortadan kaybolduklarını ve polis memurlarının görevlerinden uzaklaştırıldığını açıkladı.