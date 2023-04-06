Malezya dolara alternatif arıyor

Malezya Başbakanı Enver İbrahim'den Asya Para Fonu teklifi.
Küresel çapta ABD dolarının aşırı değerli yapısı ve Washington’ın para birimini silah olarak kullanmasına karşı tepkiler ve alternatif arayışları artarak devam ediyor. Son olarak Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkesinin yeni yatırımlar konusunda dolara bağımlılığı içi bir sebep olmadığını belirterek alternatif para birimleriyle ticaret için yeşil ışık yaktı. Diğer ülkelerle bu konuda müzakerelerin sürdüğünü ifade eden İbrahim, Malezya Ulusal Bankası’nın da Çin ile iki ülkenin para birimleriyle ticaret için görüştüğünü söyledi. Malezyalı lider ayrıca Asya ülkelerinin ekonomik olarak geçmişe göre çok daha güçlü olduklarını belirterek, doların etkisine karşı Asya Para Fonu’nun kurulmasının artık ciddi olarak tartışılması gerektiğini de sözlerine ekledi.
BRICS de harekete geçmişti
Son dönemlerde çok tartışılan küresel piyasalar üzerindeki dolar hakimiyetine bir darbe de geçtiğimiz haftalarda BRICS ülkelerinden gelmişti. Dünyanın gelişen beş büyük ekonomisinin, ağustos ayında yapılacak zirvede ortak para birimini duyurmaya hazırlandığı iddia edilmişti. Dolara karşı mücadelede ön safta yer alan Çin, doların dünya ticareti üzerindeki hakimiyetini zayıflatmak amacıyla son yıllarda petrol ve gaz ticaretini yuan ile yapmaya başladı. Son olarak Çin’in devlete ait enerji şirketi CNOOC’nin uluslararası ticarette ilk kez yuan kullanarak Fransız Total Energies şirketi ile sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticareti konusunda anlaşmaya vardığı açıklanmıştı. Ocak ayında da Latin Amerika’nın iki büyük ülkesi Arjantin ve Brezilya, dolar saltanatına karşı milli paralarla ticareti artırma ve ‘güney’ adında ortak bir para birimi oluşturma kararı aldı.