Malezya dolara alternatif arıyor

Küresel çapta ABD dolarının aşırı değerli yapısı ve Washington’ın para birimini silah olarak kullanmasına karşı tepkiler ve alternatif arayışları artarak devam ediyor. Son olarak Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkesinin yeni yatırımlar konusunda dolara bağımlılığı içi bir sebep olmadığını belirterek alternatif para birimleriyle ticaret için yeşil ışık yaktı. Diğer ülkelerle bu konuda müzakerelerin sürdüğünü ifade eden İbrahim, Malezya Ulusal Bankası’nın da Çin ile iki ülkenin para birimleriyle ticaret için görüştüğünü söyledi. Malezyalı lider ayrıca Asya ülkelerinin ekonomik olarak geçmişe göre çok daha güçlü olduklarını belirterek, doların etkisine karşı Asya Para Fonu’nun kurulmasının artık ciddi olarak tartışılması gerektiğini de sözlerine ekledi.