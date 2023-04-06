|
Reklam
Reklam
Dünya

Malezya dolara alternatif arıyor

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkesinin yeni yatırımlar konusunda dolara bağımlılığı için bir sebep olmadığı ve alternatif para birimleriyle ticaretin mümkün olduğunu dile getirdi.

04:00 . 6/04/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Malezya Başbakanı Enver İbrahim'den Asya Para Fonu teklifi.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim'den Asya Para Fonu teklifi.

Küresel çapta ABD dolarının aşırı değerli yapısı ve Washington’ın para birimini silah olarak kullanmasına karşı tepkiler ve alternatif arayışları artarak devam ediyor. Son olarak Malezya Başbakanı Enver İbrahim, ülkesinin yeni yatırımlar konusunda dolara bağımlılığı içi bir sebep olmadığını belirterek alternatif para birimleriyle ticaret için yeşil ışık yaktı. Diğer ülkelerle bu konuda müzakerelerin sürdüğünü ifade eden İbrahim, Malezya Ulusal Bankası’nın da Çin ile iki ülkenin para birimleriyle ticaret için görüştüğünü söyledi. Malezyalı lider ayrıca Asya ülkelerinin ekonomik olarak geçmişe göre çok daha güçlü olduklarını belirterek, doların etkisine karşı Asya Para Fonu’nun kurulmasının artık ciddi olarak tartışılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

BRICS de harekete geçmişti

Son dönemlerde çok tartışılan küresel piyasalar üzerindeki dolar hakimiyetine bir darbe de geçtiğimiz haftalarda BRICS ülkelerinden gelmişti. Dünyanın gelişen beş büyük ekonomisinin, ağustos ayında yapılacak zirvede ortak para birimini duyurmaya hazırlandığı iddia edilmişti. Dolara karşı mücadelede ön safta yer alan Çin, doların dünya ticareti üzerindeki hakimiyetini zayıflatmak amacıyla son yıllarda petrol ve gaz ticaretini yuan ile yapmaya başladı. Son olarak Çin’in devlete ait enerji şirketi CNOOC’nin uluslararası ticarette ilk kez yuan kullanarak Fransız Total Energies şirketi ile sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticareti konusunda anlaşmaya vardığı açıklanmıştı. Ocak ayında da Latin Amerika’nın iki büyük ülkesi Arjantin ve Brezilya, dolar saltanatına karşı milli paralarla ticareti artırma ve ‘güney’ adında ortak bir para birimi oluşturma kararı aldı.



#Malezya
#Enver İbrahim
#Dolar
#Ticaret
25 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.