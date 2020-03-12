Dünya Malezya koronavirüs ile mücadele için özel fon kurdu
ASYA

Malezya koronavirüs ile mücadele için özel fon kurdu

Fona yatırılan paralar, Malezya'da karantina altına alınmış koronavirüs hastalarına maddi yardım için kullanılacak.

Haber Merkezi AA
Malezyalı bir sağlık karantina görevlisi, yolcuları termal olarak bekliyor.
Malezyalı bir sağlık karantina görevlisi, yolcuları termal olarak bekliyor.

Malezya hükümeti, ülke genelinde son haftalarda yoğun bir şekilde artış gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için özel fon kurdu.

Başbakan Muhyiddin Yasin, bakanlar kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, başlangıç olarak hükümetin fona devlet bütçesinden 1 milyon Malezya Ringgiti (1,4 milyon lira) bağış yaptığını bildirdi.

Muhyiddin, fona yatırılan paraların Malezya'da karantinada bulunan Kovid-19 hastalarının tedavisi ve hastalara maddi yardım için kullanılacağını kaydetti.

Fon yardımında işsiz durumdaki Kovid-19 hastalarının önceleneceğini açıklayan Muhyiddin, "Karantinada tutulan işsiz hastalar günlük 100 Malezya Ringgiti (146 lira) para yardımı alacaklar" dedi.

Çin'de koronavirüse karşı alınan önlem ilginç görüntülere neden oldu
OYNAT 00:29
Çin'de koronavirüse karşı alınan önlem ilginç görüntülere neden oldu
Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 139'a çıkarken Çinlilerin koronavirüsten korunmak için uyguladıkları yöntem sosyal medyada dikkat çekti. Görüntülerde kalabalık temizlik ekibinin sokak ve caddeleri dezenfekte ettiği görülüyor. Birçok sosyal medya kullanıcısı görüntülerdeki temizlik ekibinin, Star Wars filmindeki karakterleri anımsattığını iddia etti.

Bakanlar da kendi ceplerinden bağışta bulundu

Kabine toplantısının ardından Malezyalı bakanlar da fona kendi ceplerinden bağışta bulundu.

  • Öte yandan Malezya Sağlık Bakanlığı, başkent Kuala Lumpur'daki bir camide dün düzenlenen dini etkinliğe katılan 53 yaşındaki bir kişide Kovid-19 vakası görülmesi üzerine, etkinliğe katılan yaklaşık 5 bin kişiyi, virüs şüphesiyle sağlık kontrolüne tabi tuttu.

Şimdiye kadar 149 Kovid-19 vakasının görüldüğü Malezya'da hastaların 26'sı tedavi edildi.

Koronavirüs dünya genelinde yayılmaya devam ediyor: Salgında ölü sayısı 4 bin 638'e yükseldi
DÜNYA
Koronavirüs dünya genelinde yayılmaya devam ediyor: Salgında ölü sayısı 4 bin 638'e yükseldi

Komşuda ilk ölüm: Yunanistan’da koronavirüsten bir kişi hayatını kaybetti
DÜNYA
Komşuda ilk ölüm: Yunanistan’da koronavirüsten bir kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Fahrettin Kocadan yeni açıklama: 2 ay direnelim yazın virüsün etkisi azalıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan yeni açıklama: 2 ay direnelim yazın virüsün etkisi azalıyor
Haziranda biter

Haziranda biter

SARS'ı bulan bilim adamı tarih verdi.
İsyan ettiren görüntü!

İsyan ettiren görüntü!

​'Fiyatları biz artırmadık kimse fırsatçılık yapmasın.'
Akılalmaz yöntem

Akılalmaz yöntem

​Yunan askerinden sınırda tepki çeken hareket.
'Hemen<br>tatil doğru değil'

'Hemen
tatil doğru değil'

YÖK Başkanı 'koronavirüs tatilini' değerlendirdi.
Etkinlikler iptal

Etkinlikler iptal

​MEB'den flaş koronavirüs kararı.

Gaz faturamız<br>yüzde 30 düşebilir

Gaz faturamız
yüzde 30 düşebilir

​6 ila 9 ay içerisinde yansıması bekleniyor.
Virüslü kafa

Virüslü kafa

Yasak kararını listede bile olmayan Türkiye'yle duyurdular.
Canlarını yakarız!

Canlarını yakarız!

Bakan Akar'dan ateşkes sonrası rejime sert uyarı.
Evden<br>çalışın mesajı

Evden
çalışın mesajı

Koronavirüs sonrası çalışanlarını eve gönderiyorlar.
Krizi<br>fırsata çevirdiler

Krizi
fırsata çevirdiler

Termal kameralar, robotlar ve hava temizleyicileri yok satıyor.
6.7 milyon kişi etkilenebilir

6.7 milyon kişi etkilenebilir

İstanbul'da beklenen depremle ilgili önemli açıklama.
Fiyatlar sabitlenmeli!

Fiyatlar sabitlenmeli!

​Dezenfektan ürünlerinde fahiş fiyatlar ortaya çıktı.
Altıncı kattan<br>düştü ölmedi

Altıncı kattan
düştü ölmedi

​Vatandaşlar dakikalarca tenteyi tutup itfaiyeyi bekledi.
Gören<br>bir daha bakıyor

Gören
bir daha bakıyor

​Yerli ve milli arabanın maketi sürücüleri uyarıyor.
3 üründe<br>yüzde 300 artış!

3 üründe
yüzde 300 artış!

​Koronavirüs paniği sonrası satışları patladı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.