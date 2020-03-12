Malezya koronavirüs ile mücadele için özel fon kurdu

Çin'de koronavirüse karşı alınan önlem ilginç görüntülere neden oldu

Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 139'a çıkarken Çinlilerin koronavirüsten korunmak için uyguladıkları yöntem sosyal medyada dikkat çekti. Görüntülerde kalabalık temizlik ekibinin sokak ve caddeleri dezenfekte ettiği görülüyor. Birçok sosyal medya kullanıcısı görüntülerdeki temizlik ekibinin, Star Wars filmindeki karakterleri anımsattığını iddia etti.