Dünya Malezya polisi asansör hırsızını arıyor
ASYA

Malezya polisi asansör hırsızını arıyor

Malezya'da bir hırsız, asansörde uzun süre darp ettiği kadının çantasını alarak kaçtı. Polis, büyük tepki çeken görüntüdeki gözü dönmüş hırsızı arıyor.

Haber Merkezi DHA
Malezya'da asansörde bir kadın soyguna uğradı ve darp edildi.
Malezya'da asansörde bir kadın soyguna uğradı ve darp edildi.

Olay 14 Şubat'ta Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da meydana geldi. Tren istasyonunun asansöründeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, hırsızın bir duvar kenarında beklediği; elinde çantası bulunan kadının peşinden asansöre girdiği görülüyor.

Asansöre biner binmez kadının yanına yanaşan hırsız, kadın yüzünü kendisine döndüğü anda geri çekilerek bir kenarda bekliyor. Kapının kapanmasın ardından ise ölümüne yumruklar sallıyor. Gözü dönmüş hırsızın saldırısı ile kadın yere yığılıyor. Bir yandan kadının çantasını almaya çalışan hırsız, bir yandan da tekme ve yumruklar savuruyor. Asansörün istediği yere gelmesinin ardından kapı açılıyor ve saldırgan çantanın içindeki para ve kartları alıyor; çantayı atıp koşarak kaçıyor. Yaşanan o dehşet anlarına dair görüntüyü bir gazeteci sosyal medya hesabından paylaştı. Darp edilen 48 yaşındaki kadının hamile olmadığını; yaralı halde hastaneye kaldırıldığını paylaşan gazeteci, çalınan çantada kredi kartları ve paranın bulunduğunu yazdı. Polis, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

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