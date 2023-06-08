Malezya ve Endonezya 18 yıllık krizi çözdü

Dört asır süren İngiliz sömürgesinden 1957''de kurtulan ve son 20 yılda inanılmaz bir yükselişe geçen Malezya, tıpkı Endonezya gibi, bugünlerde çok sıkıntılı günler yaşıyor. Bağımsızlıktan sonra yeni bir ulus meydana getirmek için çok çalışan Malaylar, kendi ülkelerinde yabancı olmanın, ikinci sınıf vatandaş olmanın dayanılmaz acısını hâlâ üzerilerinden atabilmiş değil.Ülkenin kaynaklarını Çinlilere veren sömürgeci İngilizler, Malayları köylerde tarımla uğraşmaya mahkum ederek, onların şehirlere