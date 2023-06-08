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Dünya

Malezya ve Endonezya 18 yıllık krizi çözdü

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, başkent Kuala Lumpur'da Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo'yu kabul etti. İki liderin görüşmesinde taraflar arasında ihtilafa sebep olan sınır anlaşmazlıkları ve bölgesel meseleler ele alındı. Malezya ve Endonezya, iki ülke arasında 18 yıldır çözülmeyen deniz sınırı ihtilafını imzaladıkları anlaşmalarla sona erdirdi.

16:29 . 8/06/2023 Perşembe
AA
Malezya ve Endonezya, 18 yıllık deniz sınırı anlaşmazlığını çözdü

Malezya ve Endonezya, 18 yıllık deniz sınırı anlaşmazlığını çözdü

Malezya ve Endonezya, iki ülke arasında 18 yıldır çözülmeyen deniz sınırı ihtilafını imzaladıkları anlaşmalarla sona erdirdi.

İbrahim ve Widodo'nun görüşmesinde, Malakka Boğazı ve Selebes Denizi'nde 18 yıldır çözülemeyen kara sularına ilişkin ihtilaf, imzalanan 2 anlaşmayla çözüme kavuşturuldu. Taraflar arasında ayrıca, sınırlardan geçişlerin kolaylaştırılması, sınır ticaretinin güçlendirilmesi ve yatırımın teşvik edilmesine dair anlaşmalar da imzalandı.

Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada liderler, anlaşmaların gelecek dönemde deniz sınırıyla ilgili müzakereler için güçlü temel oluşturacağını vurgulayarak, bir yıl içinde diğer sınır problemlerinin de çözüleceğine kaydetti.

Liderler, Avrupa Birliği'nin (AB) bu yıl yürürlüğe koyduğu ormanların tahrip edilmesine sebep olabilecek ürünlerin ithalatını yasaklayan ilgili yasal düzenlemeye karşı işbirliği söylemlerini yineledi.

Widodo, Malezya'da göçmen olarak çalışan Endonezyalı işçilerin koşullarının iyileştirilmesi için süreç geliştirileceğini söyledi.




#Endonezya
#Enver İbrahim
#Joko Widodo
#Malezya
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