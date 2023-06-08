Malezya ve Endonezya 18 yıllık krizi çözdü

Malezya ve Endonezya, 18 yıllık deniz sınırı anlaşmazlığını çözdü
Malezya ve Endonezya, iki ülke arasında 18 yıldır çözülmeyen deniz sınırı ihtilafını imzaladıkları anlaşmalarla sona erdirdi.
Toplantı sonrası yapılan ortak açıklamada liderler, anlaşmaların gelecek dönemde deniz sınırıyla ilgili müzakereler için güçlü temel oluşturacağını vurgulayarak, bir yıl içinde diğer sınır problemlerinin de çözüleceğine kaydetti.
Liderler, Avrupa Birliği'nin (AB) bu yıl yürürlüğe koyduğu ormanların tahrip edilmesine sebep olabilecek ürünlerin ithalatını yasaklayan ilgili yasal düzenlemeye karşı işbirliği söylemlerini yineledi.
Widodo, Malezya'da göçmen olarak çalışan Endonezyalı işçilerin koşullarının iyileştirilmesi için süreç geliştirileceğini söyledi.