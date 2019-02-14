Dünya Malezyada timsah saldırısı
ASYA

Malezya'da timsah saldırısı

Malezya'nın Sarawak eyaletinde yengeç toplamak için nehire giren 40 yaşındaki Endonezyalı Muh Tahir Mecit Syam, timsahın saldırması sonucu hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Muh Tahir Mecit Syam'ın parçalanmış cesedine ulaşıldı.
Muh Tahir Mecit Syam'ın parçalanmış cesedine ulaşıldı.

Malezya'nın Sarawak eyaletindeki nehirde yengeç toplayan bir kişi, timsah saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

  • Sarawak'ın kuzeyinde bulunan Miri kentinde yengeç toplamak için yeğeniyle nehre giren 40 yaşındaki Endonezyalı Muh Tahir Mecit Syam, timsah saldırısına uğradı.

Nehrin farklı bir kısmında yengeç toplayan Muh Tahir'in yeğeni, amcasının yırtılmış elbise ve eşyalarına rastladı.

Daha sonra arama çalışmalarına başlayan polis birimi, Muh Tahir'in parçalanmış cesedine ulaştı.

Muh Tahir'in cesedi, otopsi için Miri kent hastanesine götürüldü.

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