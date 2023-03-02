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Dünya

Malezya'yı sel vurdu: 26 binin üzerinde tahliye gerçekleşti

Malezya'daki sel 26 binden fazla insanın tahliye edilmesine yol açtı. Bazı bölgelerdeki köy ve kasabalar sel suları altında kalırken kurtarma ekipleri çatılarda mahsur kalan aileleri kurtardı ve güvenli bir yere taşıdı. Otomobilini sel sularına kaptıran bir kişi hayatını kaybetti.

10:15 . 2/03/2023 Perşembe
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Malezya'da sürekli devam eden şiddetli yağışlar sele sebep oldu

Malezya'da sürekli devam eden şiddetli yağışlar sele sebep oldu

Singapur'a komşu olan güney Johor eyaleti, yaklaşık 25 bin kişinin sel nedeniyle okullar ve yardım merkezlerine taşınmasıyla en kötü etkilenen eyalet oldu. Yetkililer, rakamın Salı gününe göre iki kattan fazla arttığını söyledi. Aralıksız devam eden yağmurun bölgeyi sular altında bırakmasının ardından diğer beş eyaleti de sel vurdu.


Associated Press'in haberine göre Meteoroloji Dairesi, ülkenin Kasım ayında başlayan yıllık muson mevsiminden itibaren altıncı şiddetli yağmur dönemini yaşadığını belirterek, bunun Nisan ayına kadar sürebileceği konusunda uyardı.


#Malezya
#sel
#şiddetli yağmur
#muson mevsimi
1 saat önce
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Malezya'yı sel vurdu: 26 binin üzerinde tahliye gerçekleşti
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