Malezya'yı sel vurdu: 26 binin üzerinde tahliye gerçekleşti

Singapur'a komşu olan güney Johor eyaleti, yaklaşık 25 bin kişinin sel nedeniyle okullar ve yardım merkezlerine taşınmasıyla en kötü etkilenen eyalet oldu. Yetkililer, rakamın Salı gününe göre iki kattan fazla arttığını söyledi. Aralıksız devam eden yağmurun bölgeyi sular altında bırakmasının ardından diğer beş eyaleti de sel vurdu.