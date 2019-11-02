Dünya Malide büyük terör saldırısı 54 ölü
AFRİKA

Mali'de büyük terör saldırısı: 54 ölü

Teröristlerin Nijer sınırındaki Indelimane askeri noktasına düzenlediği saldırıda 53 asker ve 1 sivil hayatını kaybetti.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Mali'nin kuzeydoğusunda, Nijer sınırındaki askeri noktaya teröristlerce düzenlenen saldırıda 53 asker ve 1 sivil yaşamını yitirdi.

  • Mali Silahlı Kuvvetleri (FAMA) açıklamasında, teröristlerin Menaka bölgesindeki Indelimane askeri noktasına dün saldırı düzenlediği belirtildi.

Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı Yaya Sangare, yaptığı açıklamada, bölgede sevk edilen takviye ekiplerin, askeri noktada 1 sivil ve 53 askerin cesedine ulaştığını ifade etti.

Saldırıda 10 kişinin de yaralandığını, büyük miktarda askeri mühimmatın zarar gördüğünü aktaran Sangare, cesetlerin kimlik tespit çalışmalarına başlandığını kaydetti.

Hükümetten halka birlik çağrısı

Mali hükümeti, halkı birlik ve beraberliği sağlamada yoğun gayret göstermeye davet etti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor.

Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik barış gücü Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu, henüz güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

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