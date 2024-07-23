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Dünya

Mali'de terör saldırısı: 26 kişi öldü

Mali'de bir köye düzenlenen terör saldırısında, 26 kişi yaşamını yitirdi. Ülke, 2013'ten bu yana terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

07:52 - 23/07/2024 Salı
Güncelleme: 07:54 - 23/07/2024 Salı
AA
Mali, 2013'ten bu yana DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.
Mali, 2013'ten bu yana DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Batı Afrika ülkesi Mali'de yerel basında çıkan haberlere göre, kimliği belirsiz silahlı kişiler, Mopti bölgesindeki bir köyde tarlada çalışanların üzerine ateş açtı.


Olayda ilk belirlemelere göre 26 kişi hayatını kaybetti.


Terör örgütleri saldırılarını sürdürüyor

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.


Mali'de 2013'ten bu yana terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.




#Mali
#terör
#DEAŞ
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