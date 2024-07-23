Mali'de terör saldırısı: 26 kişi öldü

İsrail, Gazze’de “güvenli bölge” ilan ettiği Han Yunus’ta katliam yaptı. İsrail ordusu 40 bin Filistinliye “Bölgeyi terk edin” diye uyarıda bulunduktan sadece bir saat sonra bombardımana başladı. 70 Filistinli hayatını kaybederken en az 200 kişi de yaralandı. 13 Temmuz’da da yine güvenli bölge ilan edilen Mevasi’de 90 kişi katledilmişti.