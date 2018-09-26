Mali'de Tuareglere saldırı: 12 ölü

Afrika ülkesi Mali'nin kuzeyinde kimliği belirsiz kişilerin Tuareglerin yaşadığı köye yaptığı silahlı saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, motosikletli grup Menaka kentine 10 kilometre mesafedeki İnkar köyüne silah ve el bombalarıyla saldırı düzenledi. Saldırıda Tuareg kabilesinden 12 kişi yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları, saldırıyı gerçekleştirenlerin olay yerinden ayrılmadan önce sivillere, tekrar geri dönecekleri uyarısında bulunduğunu aktardı. Asıl nedeni henüz bilinmeyen saldırının, kabileler arası bir iç hesaplaşma olabileceği belirtiliyor.

Öte yandan, orduya bağlı bir müfrezenin çarşamba günü olay yerine vardıktan sonra yetkililerin saldırının nedenleri hakkında açıklama yapacağı ifade ediliyor.

Kökenlerinin Endülüs fatihi Tarık bin Ziyad ile Amazikliler olduğu rivayet edilen Tuaregler, en çok Libya, Mali, Nijer ve Burkina Faso'da yaşıyor. Afrika'nın en büyük ve köklü kabileleri arasında yer alan Tuareglerin sayısının 3,5 milyon kişi olduğu tahmin ediliyor.