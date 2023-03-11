|
Reklam
Reklam
Dünya

Mao’dan sonra ilk: Şi Cinping üçüncü kez devlet başkanı

Çin’de yeniden devlet başkanı seçilen Şi Cinping, iktidarını üçüncü döneme taşıdı. Şi, anayasayla kurulan devlet başkanlığı makamında iki dönemden fazla kalan ilk lider olacak. Üçüncü dönemin Şi'yi Mao Zedong'dan bu yana Çin'in en güçlü lideri statüsüne getirdiği yorumları yapılıyor. Şi, ayrıca ordunun başındaki başkomutan konumunu sürdürdü.

04:00 . 11/03/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Çin Devlet Başkanı Şi.

Çin Devlet Başkanı Şi.

Şi, Çin Ulusal Halk Kongresi’nin (ÇUHK) başkent Pekin’de devam eden 14. döneminin 1. Genel Kurulu’nda, tek aday olduğu oylamada, delegelerin oy birliği ile üçüncü kez devlet başkanı seçildi. Kongrede devlet başkanı yardımcılığına Han Cıng, meclis başkanlığına ise Cao Licı seçildi. Şi, Cao ve Han, yemin ederek görevlerine başladı. Daha önce 2013 ve 2018’de iki kez devlet başkanı seçilen, 10 yıldır görev yapan Şi, 5 yıllığına yeniden seçilerek, Çin Halk Cumhuriyeti tarihinde devlet başkanlığını üçüncü dönem taşıyan ilk isim oldu. Merkezi Askeri Komisyon Başkanlığına da yeniden seçilen Şi’nin, kurucu lider Mao Zedung’tan sonraki en etkili Çin lideri olduğu ifade ediliyor.



#Çin
#Şi Cinping
#Pekin
43 dakika önce
default-profile-img
Mao’dan sonra ilk: Şi Cinping üçüncü kez devlet başkanı
Bursa atık su arıtmada zirveye oynuyor
Sinemada ayrım keskinleşti
Deprem tarlayı göle çevirdi
Kayseri 4,8'le sallandı: Afet bölgesi ilan edilecek
Bursaspor-Amedspor maçında çıkan olayların hukuki boyutu
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.