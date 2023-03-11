Mao’dan sonra ilk: Şi Cinping üçüncü kez devlet başkanı

Şi, Çin Ulusal Halk Kongresi’nin (ÇUHK) başkent Pekin’de devam eden 14. döneminin 1. Genel Kurulu’nda, tek aday olduğu oylamada, delegelerin oy birliği ile üçüncü kez devlet başkanı seçildi. Kongrede devlet başkanı yardımcılığına Han Cıng, meclis başkanlığına ise Cao Licı seçildi. Şi, Cao ve Han, yemin ederek görevlerine başladı. Daha önce 2013 ve 2018’de iki kez devlet başkanı seçilen, 10 yıldır görev yapan Şi, 5 yıllığına yeniden seçilerek, Çin Halk Cumhuriyeti tarihinde devlet başkanlığını üçüncü dönem taşıyan ilk isim oldu. Merkezi Askeri Komisyon Başkanlığına da yeniden seçilen Şi’nin, kurucu lider Mao Zedung’tan sonraki en etkili Çin lideri olduğu ifade ediliyor.