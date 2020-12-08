Maradona'nın resmi Arjantin'de banknota basılacak

Arjantin, iki hafta önce vefat eden dünyaca ünlü yıldız futbolcusu Diego Maradona'nın resmini, yeni çıkacak banknotun üzerine basmayı planlıyor.

Senatör Norma Durango tarafından meclise sunulan önergede, 60 yaşında hayatını kaybeden Maradona'nın resminin, yeni çıkacak bin pesoluk banknotlarda ve hatıra pullarında yer alması teklif edildi.

OYNAT 01:09 Diego Maradona'nın ölmeden önceki görüntüleri futbolseverleri bir kez daha üzdü Birçok otoriteye göre dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu olarak gösterilen Arjantinli Diego Armando Maradona 60 yaşında hayata gözlerini yumdu. Maradona, Tigre'deki evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Efsane isim, kısa süre önce beyin ameliyatı geçirmişti. Arjantin basınında çıkan habere göre, Maradona'ya yapılan otopsinin ön raporunda, eski futbolcunun uyurken 'kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi' nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. BiP'te paylaş

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Ön yüzünde kendisi arka yüzünde golü olacak

Arjantin basınında yer alan haberlere göre, banknotun ön yüzünde Diego Maradona'nın yüz portresi, arka yüzünde ise Arjantin'in zafere ulaştığı 1986 FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere'ye attığı ikinci golün tasviri planlanıyor.

Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Durango, "Bu önergenin tek amacı en büyük idolümüzün tanıtımı değil. Ekonomik yönden de gelir elde etmeyi arzuluyoruz. Düşüncemize göre, Arjantin'e gelen her turist, yanında Maradona'yı götürerek ülkeden ayrılmak isteyecek." ifadelerini kullandı.

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Önerge hakkındaki kararın, yeni yılın ilk dönemine kadar çıkması bekleniyor.

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