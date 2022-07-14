Dünya Maraş Ferrari ve Jaguarı bekliyor
AVRUPA

‘Maraş’ Ferrari ve Jaguar’ı bekliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC), üç yılı geride bırakan kapalı Maraş açılımı tamamlandığında yılda 10 milyar dolar kazanç bekleniyor.

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Ali Kürşat Büyükada Yeni Şafak
​‘Maraş’ Ferrari ve Jaguar’ı bekliyor
‘Maraş’ Ferrari ve Jaguar’ı bekliyor

Taşınmazların mülk sahiplerine iadeleri gerçekleştirildikten sonra restorasyon ve yeniden yapım çalışmalarına başlanılacak. 46 yıl önce dünya devi otel ve markaların bulunduğu JFK Bulvarı eski haline dönüştürülecek. Bulvar üzerinde daha önce showroomları bulunan Ferrari, Lamborghini ve Jaguar gibi markaların da yeniden dönmesi öngörülüyor.

DÜNYA İLK BEŞ YILDIZLI OTELİ

Açılım çerçevesinde kapalı Maraş bölgesinde bulunan mülklerin yasal sahiplerine iade işlemleri başlıyor. Dünyanın ilk 5 yıldızlı oteli olan Golden Sand ile birlikte toplam 10 bin yatak kapasiteli 105 otel, 4 bin 469 kiralama ve şahsi kullanıma açık konut, bin 953 ticari işyeri, 21 banka, 9 ibadethane ve 24 adet tiyatro/sinema salonu hak sahiplerine iade edilecek.

10 MİLYAR DOLARLIK KAZANÇ GELECEK

İadeler gerçekleştirildikten sonra ise restorasyon ve yeniden yapım çalışmalarına başlanılacak. Uzun yıllar sonra binlerce hak sahibi, dükkan ve arazilerine kavuşacak. Her şey tam anlamıyla yürürlüğe girdiğinde ise Maraş’ın bir sezonda 10 milyar dolarlık kazanç sağlaması hedefleniyor. Kapalı Maraş tam anlamıyla faaliyete girdiğinde ise milyonlarca turisti ağırlaması hedefleniyor.

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