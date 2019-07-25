Maraş için ilk adım

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 45 yıldır kapalı olan ve açılması için karar alınan Maraş’ta incelemelerde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hükümeti, 1974'ten beri kapalı olan ve 'hayalet şehir' olarak bilinen Maraş'ın açılması için çalışmalara hız verdi. Maraş'ta bugün envanter çalışmaları başlayacak. Bu kapsamda KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Maraş'ta incelemelerde bulundu.

Ersin Tatar ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay'a 45 yıldır uyanmayı bekleyen Maraş’taki incelemelerde Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Tuğgeneral Cemal Volkan eşlik etti. Tatar'ın, bölgedeki çalışmaların en iyi şekilde tamamlanması yönünde görüş belirttiği öğrenildi.

ÇALIŞMA BAŞLIYOR

Bu incelemenin ardından bugün de Maraş'ın geleceğini yakından ilgilendiren envanter çalışması için hazırlık yapan ekip bölgeye giriş yapacak. Çalışma ekibi, Kudret Özersay ile kapalı Maraş'ta öğle yemeğinde bir araya gelecek, son değerlendirmeleri gözden geçirecek.

Uluslararası alanda faaliyet gösteren isimlerden de yararlanılarak oluşturulan ekip, kapalı Maraş’ta yer alan tapu kayıtları, taşınır ve taşınmaz mülklerin durumu, vakıf mallarının saptanması, altyapının durumu, çevre açısından risk taşıyan unsurlar gibi hususları içerecek kapsamlı bir bilimsel envanter çalışması yapacak.

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