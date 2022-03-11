Mariupol'da insanlık dramı: 15 günde toplu mezarlar

25 METRELİK ÇUKURLARA GÖMÜLÜYORLAR İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre şehri kuşatan Rus ordusunun ateşkes kararına uymaması nedeniyle hayatını kaybeden kişiler, bazı bölgelerde kazılan 25 metre uzunluğundaki çukurlara kilim veya örtülere sarılı halde gömüldüğü aktarıldı.

Ukrayna’nın Karadeniz kıyısındaki 400 bin nüfuslu stratejik kenti Mariupol, Rus ordusunun kuşatması altında insani faciayla karşı karşıya. Elektrik, su, gıda ve ısınma gibi minimum insani ihtiyaçların karşılanamadığı şehirde, Rus ordusunun bir çocuk ve doğum hastanesini vurması küresel tepkiye neden oldu.

Saldırı sonrası hastane blokunda çökme riski yaşanırken, biri çocuk 3 kişinin öldüğü, aralarında doktor ve çocukların da bulunduğu en az 17 kişinin yaralandığı açıklandı. Rusya sivil yerleşim alanlarını hedef alırken, saldırılar sonucu hayatını kaybeden sivillerin toplu mezarlara gömülmeye başlandığı ortaya çıktı.

18 HASTANE VURULDU

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ukrayna’da sağlık hizmetleri veren kişi ya da kurumlara karşı yapılan saldırıların 18’e ulaştığını paylaştı. Örgüt tarafından Twitter’da yapılan açıklamada, “DSÖ şimdiye kadar (Ukrayna’da) sağlık tesislerine, sağlık çalışanlarına ve ambulanslara yönelik 10 ölüm ve 16 yaralanma dahil 18 saldırıyı doğruladı. Bu saldırılar tüm toplulukları sağlık hizmetlerinden mahrum bırakıyor “ dedi.

SALDIRIYI REDDETMEDİ

Moskova ise saldırıyı reddetmemekle beraber, hastanenin boşaltıldığını ve uzun süredir Ukrayna askerleri tarafından askeri bir nokta olarak kullanıldığını savundu.

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1160 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Sadece Mariupol’de 200 bin sivilin mahsur kaldığı belirtiliyor. Açılan insani koridorlardan günde 2 - 3 bin insanın geçebildiği aktarıldı. Mariupol Vali Yardımcısı Sergiy Orlov, iki haftada kentte ölen sivil sayısının 1160 olduğunu söyledi.

BU BİR SAVAŞ SUÇU

Hastaneye saldırının “savaş suçu” olduğunu vurgulayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, “İşgalcilerin, Mariupol’deki eylemleri vahşetin ötesindedir” değerlendirmesini yaptı. Mariupol kentinin Donetsk bölgesinde bulunduğuna dikkati çeken Zelenskiy, “Donetsk veya Luhansk bölgeleri ve dünyadaki hiçbir şehirde buna benzer savaş suçu işlemedik ve işlemeyeceğiz. Çünkü biz insanız. Ya siz?” şeklinde konuştu.

BM: KATLİAMA SON VERİN

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna’nın Mariupol kentindeki doğum hastanesine yönelik saldırının korkunç olduğunu belirterek, ‘’Bu anlamsız şiddet son bulmalı. Katliama son verin.’’ çağrısı yaptı. Guterres, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukraynalı sivillerin kendileriyle hiçbir ilgisi olmayan bir savaşın bedelini ödediğine dikkati çekti. Mariupol kentindeki doğum hastanesine yönelik saldırının korkunç olduğunu ifade eden Guterres, ‘’Bu anlamsız şiddet son bulmalı. Katliama son verin.’’ çağrısında bulundu.

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Yıkım uydu fotoğraflarında

Amerikan uydu şirketi Maxar’ın görüntülerinde, günlerdir çatışmalara sahne olan Mariupol’da birçok binanın yıkıldığı görülüyor. Rus ordusunun özellikle sivil yerleşim alanlarını vurduğu görüntülerden anlaşılıyor.