Dünya Mariupolda insanlık dramı 15 günde toplu mezarlar
AVRUPA

Mariupol'da insanlık dramı: 15 günde toplu mezarlar

Ukrayna’nın Karadeniz kıyısındaki 400 bin nüfuslu şehri Mariupol büyük bir yıkımla karşı karşıya. Rus bombardımanında hayatını kaybedenler hızlıca 25 metre uzunluğundaki çukurlara gömülüyor. Kuşatma altındaki kentte iki haftada 1160 sivilin öldüğü açıklandı. Elektrik, su, ısınma ve gıda ihtiyacı karşılanamıyor. Çocuk hastanesini vuran Ruslar, kendilerini “burada askerler kalıyordu” diye savundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mariupolda insanlık dramı: 15 günde toplu mezarlar
25 METRELİK ÇUKURLARA GÖMÜLÜYORLAR İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre şehri kuşatan Rus ordusunun ateşkes kararına uymaması nedeniyle hayatını kaybeden kişiler, bazı bölgelerde kazılan 25 metre uzunluğundaki çukurlara kilim veya örtülere sarılı halde gömüldüğü aktarıldı.

Ukrayna’nın Karadeniz kıyısındaki 400 bin nüfuslu stratejik kenti Mariupol, Rus ordusunun kuşatması altında insani faciayla karşı karşıya. Elektrik, su, gıda ve ısınma gibi minimum insani ihtiyaçların karşılanamadığı şehirde, Rus ordusunun bir çocuk ve doğum hastanesini vurması küresel tepkiye neden oldu.

Saldırı sonrası hastane blokunda çökme riski yaşanırken, biri çocuk 3 kişinin öldüğü, aralarında doktor ve çocukların da bulunduğu en az 17 kişinin yaralandığı açıklandı. Rusya sivil yerleşim alanlarını hedef alırken, saldırılar sonucu hayatını kaybeden sivillerin toplu mezarlara gömülmeye başlandığı ortaya çıktı.

18 HASTANE VURULDU

  • Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ukrayna’da sağlık hizmetleri veren kişi ya da kurumlara karşı yapılan saldırıların 18’e ulaştığını paylaştı. Örgüt tarafından Twitter’da yapılan açıklamada, “DSÖ şimdiye kadar (Ukrayna’da) sağlık tesislerine, sağlık çalışanlarına ve ambulanslara yönelik 10 ölüm ve 16 yaralanma dahil 18 saldırıyı doğruladı. Bu saldırılar tüm toplulukları sağlık hizmetlerinden mahrum bırakıyor “ dedi.

SALDIRIYI REDDETMEDİ

Moskova ise saldırıyı reddetmemekle beraber, hastanenin boşaltıldığını ve uzun süredir Ukrayna askerleri tarafından askeri bir nokta olarak kullanıldığını savundu.

1160 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Sadece Mariupol’de 200 bin sivilin mahsur kaldığı belirtiliyor. Açılan insani koridorlardan günde 2 - 3 bin insanın geçebildiği aktarıldı. Mariupol Vali Yardımcısı Sergiy Orlov, iki haftada kentte ölen sivil sayısının 1160 olduğunu söyledi.

BU BİR SAVAŞ SUÇU

  • Hastaneye saldırının “savaş suçu” olduğunu vurgulayan Ukrayna Devlet Başkanı Volodomir Zelenski, “İşgalcilerin, Mariupol’deki eylemleri vahşetin ötesindedir” değerlendirmesini yaptı. Mariupol kentinin Donetsk bölgesinde bulunduğuna dikkati çeken Zelenskiy, “Donetsk veya Luhansk bölgeleri ve dünyadaki hiçbir şehirde buna benzer savaş suçu işlemedik ve işlemeyeceğiz. Çünkü biz insanız. Ya siz?” şeklinde konuştu.

Rusya Mariupol'de doğum hastanesini vurdu
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Rusya Mariupol'de doğum hastanesini vurdu
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rus işgalinin yoğun yaşandığı Mariupol'de saldırılar sonucunu harabeye dönen doğum hastanesinin görüntülerini paylaştı. Zelenski, saldırıları kınadığını belirtti.

BM: KATLİAMA SON VERİN

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna’nın Mariupol kentindeki doğum hastanesine yönelik saldırının korkunç olduğunu belirterek, ‘’Bu anlamsız şiddet son bulmalı. Katliama son verin.’’ çağrısı yaptı. Guterres, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukraynalı sivillerin kendileriyle hiçbir ilgisi olmayan bir savaşın bedelini ödediğine dikkati çekti. Mariupol kentindeki doğum hastanesine yönelik saldırının korkunç olduğunu ifade eden Guterres, ‘’Bu anlamsız şiddet son bulmalı. Katliama son verin.’’ çağrısında bulundu.

Yıkım uydu fotoğraflarında

Amerikan uydu şirketi Maxar’ın görüntülerinde, günlerdir çatışmalara sahne olan Mariupol’da birçok binanın yıkıldığı görülüyor. Rus ordusunun özellikle sivil yerleşim alanlarını vurduğu görüntülerden anlaşılıyor.

Mariupol'deki büyük yıkım uydudan böyle görüntülendi
FOTOĞRAF 10
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Ukrayna'nın güneyinde hareketli bir liman kenti olan Mariupol, savaş başladığından beri Rus hava saldırıları ve topçu ateşi tarafından kuşatıldı. Yıkımın boyutu uydu görüntüleriyle ortaya çıktı. Fotoğraflar, kuşatma altındaki şehre şimdiye kadar verilen hasarı gösteriyor.<br>
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ABD'li uydu teknolojisi şirketi Maxar tarafından Haziran 2021 ve 9 Mart 2022 tarihleri ​​arasında çekilen uydu görüntüleri, iki hafta süren ve yüzlerce Ukraynalı sivili de öldüren yıkımı gözler önüne seriyor.<br><br>
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Saldırılardan önce Mariupol'daki binalar ve konutlar<br>
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Saldırıların ardından yıkılan binalar ve konutlar<br>
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Saldırılardan önce Mariupol'deki AVM'ler ve dükkanlar<br>
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Saldırılardan sonra Mariupol'deki AVM'ler ve dükkanlar<br>
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Saldırılardan önce Portcity AVM ve diğer mağazalar<br>
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Saldırılardan sonra Portcity AVM ve diğer mağazalar<br>
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Saldırılardan önce Mariupol'ün doğusundaki evler<br>
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Saldırılardan sonra Mariupol'ün doğusundaki evler<br>
Mariupol'deki büyük yıkım uydudan böyle görüntülendi
Ukrayna'nın liman kenti Mariupol'da Rusya ordusunun saldırılarında gerçekleşen büyük yıkımın hasarını uydu görüntüleri gözler önüne serdi.
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