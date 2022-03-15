Dünya Mariupolde camiye sığınan 116 Türk vatandaşı tahliye edilmeyi bekliyor Üşüyoruz ve yiyeceğimiz bitmek üzere
AVRUPA

Mariupol’de camiye sığınan 116 Türk vatandaşı tahliye edilmeyi bekliyor: Üşüyoruz ve yiyeceğimiz bitmek üzere

Rus işgali altındaki Mariupol’de camiye sığınan 116 Türk vatandaşı tahliye edileceği günü bekliyor. Elektrik, su ve doğal gazın kesildiği şehirdeki Kanuni Sultan Süleyman Camii’nde kalan Türklerin, gıda stokları tükenmek üzere. Ateş yakarak ısındıklarını söyleyen İsmail Hacıoğlu, tahliye sürecinin uzamasıyla sıkıntılarının büyüyeceğini söyledi.

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Hatice Saka Yeni Şafak
Mariupol’de camiye sığınan 116 Türk vatandaşı tahliye edilmeyi bekliyor: Üşüyoruz ve yiyeceğimiz bitmek üzere
Camide mahsur kalan Türkler tahliye için yardım bekliyor.

Ukrayna Mariupol’de Rus güçlerinin kuşatması ve bombardımanı sürüyor. Şehirdeki Kanuni Sultan Süleyman Camii’nde mahsur kalan Türk vatandaşları ise halen tahliye edilmeyi bekliyor.

Türkleri ve bazı Ukraynalıları tahliye etmek için yola çıkan 20 otobüsün kente girişini engelleniyor. Kanuni Sultan Süleyman Camii Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu, zaman ilerledikçe gıda ve suyun tükendiğini insanların soğukla da mücadele ettiğini söyledi.

Kanuni Sultan Süleyman Camii
Kanuni Sultan Süleyman Camii

ELEKTRİK, SU VE DOĞAL GAZ KESİLDİ

  • Camiye sığınanların sayısının 116’ya çıktığını belirten Hacıoğlu, sağlık durumlarının iyi olduğunu ancak ısınma ve gıda sorunları yaşadıklarını dile getirdi. Mariupol’de elektrik, su ve doğalgazın kesildiğini aktaran Hacıoğlu, tahliye sürecinin uzaması halinde yaşadıkları zorlukların artacağını söyledi.

ATEŞ YAKIP ISINIYORUZ

Tahliye için gelen 20 otobüsün şehir dışında bekletildiğine dikkat çeken Hacıoğlu, “Dışarıda ateş yakıp ısınmaya çalışıyoruz. Özellikle çocukların durumu için endişe duyuyoruz. Şehirde bombardıman devam ediyor. 20 otobüslük konvoy Rusya izin vermediği için bölgeye giriş yapamadı” dedi.

GÜNDÜZ GİDİP GECE GELENLER VAR

  • Çevredeki vatandaşların da geceleri camiye geldiklerini belirten Hacıoğlu, kendi imkanlarıyla şehirden çıkmak isteyen bazı sivillerin öldürüldüğü için kimsenin çıkmaya cesaret edemediğini söyledi. Hacıoğlu, “Bizim tahliye edeceğimiz vatandaşların haricinde o bölgede yaşayan diğer Türk toplulukları ve Müslümanlar camiye sığınıyorlar. Şehirden kendi imkanları ile çıkmaya çalışan kişiler oldu. Ancak hayatlarını kaybettiler. Bu sebeple kimse bir yere kıpırdamıyor ve şimdilik cami en güvenli yerlerden biri” diye konuştu. Bu arada cami önünde toplanan Türk vatandaşları, Türk bayrakların açıp tahliye edilmeleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yardım çağrısında bulundu.

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