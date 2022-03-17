Dünya Mariupoldeki Kanuni Sultan Süleyman Camiinde mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi başladı
AVRUPA

Mariupol’deki Kanuni Sultan Süleyman Camii’nde mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi başladı

Rusya kuşatması altındaki Mariupol’deki Kanuni Sultan Süleyman Camii’nde mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi dün öğle saatlerinde başladı. Otobüsler şehre sokulmadığı için günlerdir camide bekleyen vatandaşlar bulabildikleri 8 araçla yola koyuldu. Cami dernek başkanı İsmail Hacıoğlu, Yeni Şafak’a 150 kişiden 50’sinin camiden ayrıldığı bilgisini verdi. Hacıoğlu, “Batı Ukrayna istikametinden gidiyorlar. Türkiye’ye dönüş güzergahını büyükelçimiz belirleyecek” dedi.


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Haber Merkezi Yeni Şafak
Mariupol’deki Kanuni Sultan Süleyman Camii’nde mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi başladı
Mariupol’deki Kanuni Sultan Süleyman Camii

Rusya kuşatması altındaki Mariupol’de Kanuni Sultan Süleyman Camii’nde mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi dün öğle saatlerinde başladı. Bir haftadır bekleyen otobüs konvoyu içeri alınmadığı için siviller kendi imkanları ile ayarladıkları araçlarla şehir dışına çıkmaya başladı. Tahliyelerle ilgili Yeni Şafak’a bilgi veren Kanuni Sultan Süleyman Camii Dernek Başkanı İsmail Hacıoğlu, yaklaşık 40 kişinin yola çıktığını söyledi.

Camide mahsur kalan Türkler, tahliye için yardım istemişti.
Camide mahsur kalan Türkler, tahliye için yardım istemişti.

YOLDA SIKINTI YAŞAMADILAR

  • Hacıoğlu şunları kaydetti: “Konvoyu beklemeden Türklerin kendi araçları ile tahliye edilmesine karar verdik. 8 sivil araç camide bekleyenlerin bir kısmını alarak güvenli bölgeye doğru yola çıktı. Tahliyeyi ne kadar hızlı tamamlarsak o kadar iyi olur diyerek araçları sıkış sıkış doldurduk. Her araçta 6 ile 8 kişi var. Önceki gün 10 kişi de kendi imkanlarıyla yola çıkmıştı. 150 kişilik Türk vatandaş listemizin 50’si şu an yolda. Sık sık görüşüyorum yolda bir sıkıntı yaşamıyorlar. Zaporijya’dan Çernovski’ye geçecekler, Batı Ukrayna istikametinden gidiyorlar. Türkiye’ye dönüş güzergahını büyükelçimiz oluşturacak.

UKRAYNALILAR DA AYRILIYOR

Ukraynalılar da şehirden ayrılıyor. Ruslar müdahale etmediği için birkaç günde 3 bin 500 ile 4 bin araç şehri terk etti. 600 araçlık konvoy şehri terk etti. Mauripol’deki Türklerin sağlık ile alakalı hiçbir sıkıntıları yok. Mauripol’deki insanlarımızın camiye gelmelerini istiyoruz. Gazete okuyan olur, haberleri takip eden olur bütün herkesin toplanması gereken en güvenli yer cami. Bütün sevkiyatlar camiden yapılacak. Bu araçlar da camiye geldiler oradan alabildikleri kadar insan alıp yola koyuluyorlar. İçeride sivil araç bulunursa tahliye devam edecek.”

İki ateş altında kalan siviller nbölgeden tahliye ediliyor.
İki ateş altında kalan siviller nbölgeden tahliye ediliyor.

Rusya ateş açtı iddiası

  • Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Ukrayna’nın Mariupol bölgesindeki savaştan kaçan sivillerin bulunduğu tahliye konvoyuna ateş açtığını bildirdi. Genelkurmay açıklamasında, Rus ordusunun gündüz saatlerinde Zaporijya bölgesine giden tahliye konvoyuna çok namlulu roketatar sisteminden ateş açtığı kaydedildi. Saldırıda çocuklarında aralarında bulunduğu ölü ve yaralılar olduğu aktarıldı.
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