Mars'ın örümcek yumurtaları

İnsanlığın Mars'a gönderdiği en gelişmiş robot kaşif, garip bir nesne tespit etti. Yüzlerce örümcek yumurtasından oluşan bir kümeye benzeyen gizemli bir kaya. Jezero Krateri'nin kenarındaki Cadı Fındığı Tepesi'nin yamaçlarında keşfedilen kayanın kırmızı kumla hafifçe tozlanmış olduğu belirtildi. Perseverance keşif aracı tarafından tespit edilen ve Perseverance ekibinin “St. Paul's Bay” adını verdiği kaya, bulundukları yerden farklı bir yerde oluşmuş ve bazı jeolojik süreçlerle oraya taşınmış kayalar olan “yüzen kayalar” olarak adlandırılan bir kaya kategorisine ait. NASA yaptığı açıklamada, “Bu hareketin bir sonucu olarak, garip dokusunu açıklayabilecek çevresel kanıtlar eksik” dedi.