Mars’ta su deposu bulundu

Jezero Krateri’nde bir göl olduğu daha önce tahmin ediliyordu ancak Perseverance’ın çektiği fotoğraflarla artık bu kanıtlanmış oldu.

Fotoğraflarla tespit edilen bulgulara göre, uzun zaman önce krater gölünü besleyen eski bir nehrin ağzında biriken tortulardan oluşan, deltadaki sarplıklar olarak adlandırılan uzun ve dik yamaçlar var.

Jezero Krateri’nin eski gölünün tarihinin başlarında, su seviyesinin kraterin doğu kenarını tepeleyecek kadar yüksek olduğu düşünülüyor. Göldeki su kütlesi tamamen kaybolmadan önce, suyun onlarca metre yükseldiği belirtiliyor.