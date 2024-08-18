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Dünya

Masada kritik konular var: Rusya Devlet Başkanı Putin Azerbaycan'a gitti

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Azerbaycan'a gitti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev eşi Mihriban Aliyeva, başkent Bakü'deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'ndaki karşılamanın ardından Putin'i evlerinde ağırladı. Yarın da bir araya gelecek olan iki liderin kritik konuları görüşeceği, ortak bildiri imzalayacakları bildirildi. Öte yandan iki ülke arasında bir dizi anlaşmalara imza atılacağı da öğrenildi.

21:01 - 18/08/2024 Pazar
AA
Vladimir Putin - İlham Aliyev
Vladimir Putin - İlham Aliyev

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, resmi temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'a gitti.

Putin'i, başkent Bakü'deki Haydar Aliyev Uluslararası Havalimanı'nda Azerbaycan Başbakan Birinci Yardımcısı Yakup Eyyubov ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Samir Şerifov karşıladı.

Karşılamanın ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev eşi Mihriban Aliyeva ile birlikte Putin'i evlerinde ağırladı. Putin, İlham Aliyev ve Mihriban Aliyeva birlikte yemek yedi.

Putin, yarın da Aliyev'le bir araya gelecek. Liderler, Rusya-Azerbaycan ilişkilerini, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecini, güncel uluslararası ve bölgesel konuları da müzakere edecek.

Ziyaret kapsamında Putin ve Aliyev ortak bildiri imzalayacak, ayrıca iki ülke arasında bir dizi anlaşmalara imza atılacak.



#İlham Aliyev
#Vladimir Putin
#Rusya
#Azerbaycan
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