Dünya Maske stokçularına hapis cezası
ASYA

Maske stokçularına hapis cezası

Güney Kore hükümeti, sağlık ürünleri sağlayan şirketlerin aylık ortalama satış oranlarının 1.5 katından fazla ağız maskesi ve el dezenfektanı stoklamasına para ve hapis ceza getirildiğini açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Güney Kore'deki maske stokçularına ceza yağacak.
Güney Kore'deki maske stokçularına ceza yağacak.

Çin’den dünya geneline yayılan ve 490 kişinin ölümüne neden olan koronavirüsü salgınında Güney Kore’de de en az 16 kişide virüs şüphesi olduğu öğrenildi. Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, ağız maskeleri ve el dezenfektanı talebinin, “stoklama” sonucunda “karaborsaya” neden olarak fiyat artışına neden olduğunu açıkladı.

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Sınırlama 30 Nisan'a kadar devam edecek

Bakanlık, sağlık ürünleri sağlayan şirketlerin, aylık ortalama satış oranlarının 1.5 katından fazla ağız maskesi ve el dezenfektanı stoklamasına ceza getirdiğini ve bu cezaların 30 Nisan’a kadar devam edeceğini duyurdu. Stok yapanların 42 bin dolara kadar para cezası ve 2 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi. Güney Kore basını da 180 kişilik polis ve antitröst gözetleme ekibinin, stoklama faaliyetleri konusunda tam mesai yapacağını duyurdu.

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Önlemler artırılmıştı

  • Geçtiğimiz günlerde Güney Kore Maliye Bakanı Hong Nam Ki, “Hükümet özellikle ağız maskesi pazarında yapılan manipülasyonun önüne geçmek için bir dizi önlem alacak” açıklamasında bulunmuştu.
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