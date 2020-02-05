Maske stokçularına hapis cezası

Çin’den dünya geneline yayılan ve 490 kişinin ölümüne neden olan koronavirüsü salgınında Güney Kore’de de en az 16 kişide virüs şüphesi olduğu öğrenildi. Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, ağız maskeleri ve el dezenfektanı talebinin, “stoklama” sonucunda “karaborsaya” neden olarak fiyat artışına neden olduğunu açıkladı.

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Sınırlama 30 Nisan'a kadar devam edecek

Bakanlık, sağlık ürünleri sağlayan şirketlerin, aylık ortalama satış oranlarının 1.5 katından fazla ağız maskesi ve el dezenfektanı stoklamasına ceza getirdiğini ve bu cezaların 30 Nisan’a kadar devam edeceğini duyurdu. Stok yapanların 42 bin dolara kadar para cezası ve 2 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtildi. Güney Kore basını da 180 kişilik polis ve antitröst gözetleme ekibinin, stoklama faaliyetleri konusunda tam mesai yapacağını duyurdu.

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