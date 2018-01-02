Masonlar İngiliz Emniyeti'ni ele geçirdi

Üç yıl boyunca federasyon başkanlığı görevini yürüten White, İngiliz Guardian gazetesine yaptığı açıklamada, masonların ülkenin emniyet teşkilatında hâlâ etkili olduklarını düşündüğünü belirtti. Masonların, kadınların ve etnik azınlıkların teşkilat içindeki gelişimini de engellediğini öne süren White, polis teşkilatının kimi alanlarında içinde hatırı sayılır oranda masonun bulunduğunu ve bunu tuhaf bulduğunu söyledi. White, 120 bin emniyet çalışanını temsil eden federasyondan, ülkedeki polis teşkilatının reformu konusundaki görüş ayrılıkları üzerinden oluşan bölünmeler sonucunda Ağustos ayında istifa etmişti.

DÜNYA Somali Türkiye’yle yeniden doğuyor