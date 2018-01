May kabinesini değiştiriyor İngiltere Başbakanı May bazı bakanları yakında değiştireceğini açıkladı. May; "Green'in gidişi bazı değişiklikler yapılması gerektiğini ortaya koydu ve bazı değişiklikler yapacağım" dedi.

Haber Merkezi 08 Ocak 2018, 11:52 Son Güncelleme: 08 Ocak 2018, 14:35 Reuters