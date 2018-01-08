DünyaMay kabinesini değiştiriyor
AVRUPA

May kabinesini değiştiriyor

İngiltere Başbakanı May bazı bakanları yakında değiştireceğini açıkladı. May; "Green'in gidişi bazı değişiklikler yapılması gerektiğini ortaya koydu ve bazı değişiklikler yapacağım" dedi.

Haber MerkeziReuters
Arşiv
Arşiv

İngiltere Başbakanı Theresa May, kabinede bazı değişikliklere gideceğini ve yeni bakanlar atayacağını açıkladı.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre ise dışişleri, maliye, içişleri ve Brexit bakanları değişmeyecek.

İngiltere'de geçen yıl yapılan seçimlerin ardından parlamento çoğunluğunu kaybeden May, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışını yönlendirmekle görevli hassas dengeli azınlık hükümetine liderlik ediyor. Ayrıca May birçok iç politika sorunuyla mücadele etme baskısı altında.

Gidişi değişikliği kanıtladı

May'in uzun süreli müttefiki olan ve fiilen başbakan yardımcısı gibi çalışan Damian Green'in hakkında yürütülen soruşturma sonucu istifa etmesine değinen May, BBC ile yaptığı söyleşide "Damian Green'in gidişi bazı değişiklikler yapılması gerektiğini ortaya koydu ve bazı değişiklikler yapacağım" dedi.

May, kabine değişikliğinin yakında olacağını söyledi ancak daha fazla ayrıntı vermedi.

Sunday Times gazetesi dışişleri bakanı Boris Johnson, maliye bakanı Philip Hammond, içişleri bakanı Amber Rudd ve Brexit bakanı David Davis'in görevlerine devam edeceklerini belirtti. Gazete haberi herhangi bir kaynağa dayandırmadı.

Green'in yerine yeni isim

May'in ayrıca, Brexit konusunda fikir ayrılıkları yaşayan kabinede birliği korumakla görevli olan Green'in yerini alacak yeni bakanı açıklaması bekleniyor.

Sunday Times, değişmeleri ya da farklı roller üstlenmeleri beklenen bakanlar arasında Muhafazakar Parti başkanı Patrick McLoughlin, eğitim bakanı Justine Greening, iş dünyasından ve enerjiden sorumlu bakan Greg Clark ve Avam Kamarası hükümet lideri Andrea Leadsom'un yer aldığını duyurdu.


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