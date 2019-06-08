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AVRUPA

May liderliği resmen bıraktı

İngiltere Başbakanı Theresa May’in Muhafazakar Partinin liderliğinden resmi olarak istifa ettiği duyuruldu. Yeni lider seçimi devam ederken May liderlik görevine vekalet edecek ve başbakanlığı sürdürecek.

Haber Merkezi AA
May, AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda 3 kez reddedilmesinin ardından istifaya zorlandı.
May, AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda 3 kez reddedilmesinin ardından istifaya zorlandı.

İngiltere Başbakanı Theresa May’in Muhafazakar Partinin liderliğinden resmi olarak istifa ettiği bildirildi.

İktidardaki Muhafazakar Partide liderlik yarışını düzenleyen “1922 Komitesi”nden yapılan yazılı açıklamada, May’in istifa mektubunu komiteye ilettiği kaydedildi.

Liderlik yarışı için adaylık başvurularını da kabul etmeye başlayan komiteden, adayların başvurularını 10 Haziran Pazartesi günü yerel saatle 17.00’ye kadar yapmaları gerektiği belirtildi.

Şimdiye kadar liderlik için adaylıklarını kamuoyu önünde açıklayan isimlerin sayısı 11 oldu.

Eski ve yeni bakanlar yarışacak

Halihazırda May’in kabinesinde görev yapan 5 bakan ile kabinede daha önce görev yapmış 5 bakan da adaylar arasında yer alıyor.

Liderlik için yarışan kabinedeki isimler İçişleri Bakanı Sajid Javid, Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Çevre ve Tarım Bakanı Michael Gove, Sağlık Bakanı Matt Hancock ile Uluslararası Kalkınma Bakanı Rory Stewart.

Eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson, eski Brexit Bakanı Dominic Raab, eski Avam Kamarası Lideri Andrea Leadsom, eski Çalışma Bakanı Esther McVey ile eski Üniversite ve Bilim Bakanı Sam Gyimah ise May kabinesinden Brexit politikası nedeniyle istifa eden isimler olarak liderlik için yarışıyor.

Son söz üyelerin

Partinin liderlik seçimi kurallarına göre adaylıkları resmileşen isimler öncelikle partinin parlamento grubunda yapılacak oylamalarla iki kişiye indirgenecek. Sonraki aşamada da son ikiye kalan isimler için partinin yaklaşık 125 bin üyesi posta yoluyla oy kullanacak. Oy kullanma işleminin 22 Temmuz'a kadar sürmesi öngörülüyor. Bu durumda, yeni parti liderinin ve yeni başbakanın 23 Temmuz’da ilan edilmesi bekleniyor.

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Yeni lider seçimi devam ederken May liderlik görevine vekalet edecek ve başbakanlığı sürdürecek.

Theresa May, AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda 3 kez reddedilmesinin ardından parti içi muhalefetin baskısına dayanmayarak önceki hafta istifa edeceğini duyurmak zorunda kalmıştı.

İngiltere’nin 2016’da yapılan referandumla aldığı AB’den ayrılma kararını 29 Mart’ta hayata geçirmesi öngörülüyordu. Ancak parlamentonun Brexit anlaşmasını peş peşe yapılan oylamalarla reddetmesinin ardından Brexit 31 Ekim’e ertelenmişti.

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