Dünya Maymun çiçeği tehlikesi büyüyor İngilterede vaka sayısı 56ya çıktı
AVRUPA

Maymun çiçeği tehlikesi büyüyor: İngiltere'de vaka sayısı 56'ya çıktı

İngiltere'de 36 yeni maymun çiçeği vakası tespit edildi, toplam vaka sayısı 56'ya yükseldi. İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, teyit edilmiş vakalarla temaslı olduğu düşünülen kişilerden 21 güne kadar evde kendilerini izole etmeleri tavsiyesinde bulunmuştu.

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Haber Merkezi AA
Maymun çiçeği virüsü vaka sayısı
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İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansının açıklamasında, yeni 36 vaka ile toplam sayısının 56'ya çıktığı belirtildi. Virüsün genellikle insanlar arasında kolayca yayılmadığı ancak kişiden kişiye yakın temas veya maymun çiçeği olan bir kişinin kullandığı giysiler, yatak takımları veya mutfak eşyalarıyla bulaşabileceği vurgulanan açıklamada, "Mevcut salgın önemli ve endişe verici olsa da İngiltere nüfusu için risk düşük olmayı sürdürüyor" ifadesi yer aldı.

İZOLASYON TAVSİYESİ

  • İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, teyit edilmiş vakalarla temaslı olduğu düşünülen kişilerden 21 güne kadar evde kendilerini izole etmeleri tavsiyesinde bulunmuştu.

Avrupa Birliği'nin Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC) ise 15-23 Mayıs'ta Avrupa Birliği üyesi 8 ülkede 85 kişide maymun çiçeği virüsü tespit edildiğini bildirmişti.

AB'de sekiz ülkede 85 maymun çiçeği vakası
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AB'de sekiz ülkede 85 maymun çiçeği vakası

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken, Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

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