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Maymun çiçeği virüsü yayılıyor: Macaristan’a da sıçradı

Macaristan’da ilk maymun çiçeği virüsünün 38 yaşındaki bir erkekte tespit edildiği duyuruldu.

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Haber Merkezi İHA
Maymun çiçeği virüsü yayılıyor: Macaristan’a da sıçradı
Maymun çiçeği virüsü

Macaristan Ulusal Halk Sağlığı Merkezi (NNK) Baş Sağlık Görevlisi Cecilia Muller düzenlediği basın toplantısında, ülkede ilk maymun çiçeği vakasının görüldüğünü, hastanın 38 yaşındaki bir erkek olduğunu açıkladı.

Hastalığın kolay kolay yayılmadığını belirten Muller, sadece yakın temasla yayıldığını söyledi. Muller, "Hastalık 2 ila 4 hafta sürer ve bağışıklığı baskılanmış hastalarda ve hamile kadınlarda daha kolay yayılabilir" uyarısında bulunarak enfekte olanların karantinaya girmesi gerektiğini kaydetti.

Muller, "Bu vakalara dikkat etmemiz, erken teşhis koymamız gerekiyor. Belirtileri takip etmemiz gerekiyor. Hastalık şüphesi olan varsa lütfen doktora başvursun" dedi.


Maymun çiçeği esas olarak Orta ve Batı Afrika’nın tropikal yağmur ormanlarında bulunurken, son zamanlarda endemik olmayan ülkelere yayılması endişeleri arttırmıştı. Dünya Sağlık Örgütü, virüsün endemik olmadığı 23 ülkede 257 maymun çiçeği vakası ve 120 şüpheli vaka olduğunu duyururken, bu yaz Avrupa’da ve başka yerlerde bulaşma potansiyelinin yüksek olduğu konusunda uyardı.


  • Maymun çiçeği virüsü, Orta Afrika (Kongo Havzası) ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor. Kongo Havzası türünün daha şiddetli hastalığa neden olduğu ve daha bulaşıcı olduğu düşünülüyor.

Çiçek aşısı yüzde 85 koruma sağlıyor

DSÖ, hastalığın semptomlarının "klinik olarak daha az şiddetli olmasına rağmen geçmişte çiçek hastalarında görülenlere çok benzer" olduğunu ifade ediyor. Örgüte göre virüs, hayvandan insana ve insandan insana yakın temas yoluyla bulaşıyor. Çiçek hastalığına karşı kullanılan aşıların maymun çiçeği virüsüne karşı da yüzde 85 koruma sağladığı ifade ediliyor. DSÖ’ye göre virüsün cinsel yolla bulaşıp bulaşmadığı şu anda belirsizliğini koruyor. Virüsün kuluçka süresinin genellikle 6 ila 13 gün olduğu, ancak 5 ila 21 gün arasında değişebildiği belirtiliyor.

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