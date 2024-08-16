İsrail'in Gazze'de katliamlara başladığı 7 Ekim 2023 öncesi ilişkilerini normalleştirmesinin gündeme geldiği Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed Bin Selman (MBS), suikasta uğramaktan korkuyor. Politico'nun haberine göre, Gazze saldırılarının başlamasının ardından endişeye kapılan MBS, Amerikalı yetkililerle temas kurarak İsrail ile normalleşme yoluna girmesi nedeniyle hayatının tehlikede olabileceğini söyledi. Haberde, MBS'nin geçmişte İsrail ile anlaşma imzalayan eski Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın suikasta kurban gitmesini hatırlatarak, "Sedat'ı korumak için ne yaptınız" diye sorduğu öne sürüldü. MBS'nin normalleşme çabalarına "İsrail'in Filistin devletinin kurulmasının önünü açmasını da eklemek istediğine" vurgu yapılan haberde, İsrail'in bunu reddetmesi nedeniyle üzüntü duyduğu da kaydedildi.