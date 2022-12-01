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AVRUPA

Medvedev: Münih Güvenlik Konferansı yozlaştı

Medvedev, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Christoph Heusgen’ın, konferansa Rus yetkililerin çağrılmayacağına yönelik ifadesini değerlendirdi. Heusgen’a yönelik "basiretsiz katip" tanımlamasını yapan Medvedev, "Münih Güvenlik Konferansı tümüyle yozlaştı. Şimdi de gerçekleri duymamak için Rusları davet etmekten korkuyorlar. Ancak gerçekler, kendi siyasi liderleri tarafından tuzak kurulan Avrupalılar nezdinde yavaş yavaş yayılıyor." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi AA
Medvedev: Münih Güvenlik Konferansı yozlaştı
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev

Medvedev, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Christoph Heusgen’ın, konferansa Rus yetkililerin çağrılmayacağına yönelik ifadesini değerlendirdi.

Heusgen’a yönelik "basiretsiz katip" tanımlamasını yapan Medvedev, "Münih Güvenlik Konferansı tümüyle yozlaştı. Şimdi de gerçekleri duymamak için Rusları davet etmekten korkuyorlar. Ancak gerçekler, kendi siyasi liderleri tarafından tuzak kurulan Avrupalılar nezdinde yavaş yavaş yayılıyor." ifadelerini kullandı.

Heusgen, 28 Kasım’da yaptığı açıklamada, Münih Güvenlik Konferansı’na Rus yetkililerin çağrılmayacağını, bunun yerine Rus muhalefet liderleri ve sürgünde bulunan insanlarla Rusya’nın geleceğini konuşmak istediklerini söylemişti.

Ukrayna’daki savaşın da ele alınması beklenen Münih Güvenlik Konferansı’nın gelecek yıl 17-19 Şubat'ta düzenlenmesi planlanıyor.

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