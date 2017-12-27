Mehmet Akif Ersoy Mısır'da anıldı

İstiklal Marşı’nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, vefatının 81’inci yıl dönümünde Kahire Yunus Emre Enstitüsünde düzenlenen programla anıldı.

Programda bir konuşma yapan Kahire Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Emin Boyraz, "Milli şairimizin mücadeleci ve samimi kişiliğini" hatırlatarak, Akif'in aramızdan ayrılışının 81’inci yılında hayatının önemli bir bölümünü geçirdiği Mısır'da anılmasının ayrıca anlamlı olduğunu dile getirdi.

Türkiye’nin Mısır Maslahatgüzarı Mustafa Kemalettin Eruygur programdaki konuşmasında Akif’in mücadeleci kişiliğinden söz etti. Akif’in Kurtuluş Savaşı’nın en zor dönemlerinde mücadeleye katıldığını anlatan Eruygur Akif’in ilk Meclis’te milletvekili olduğunu” anımsattı.

Programda, Ardahan Üniversitesi Araştırma Görevlisi Fatih Kurtulmuş, El-Ezher Üniversitesi öğretim görevlilerinden Hazım Muntasır, Ayn eş-Şems Üniversitesi akademisyenlerinden Dr. Hazim Said ve Dr. Abdel Razik tarafından Mehmet Akif'in edebi kişiliği ve Mısır'da geçirdiği yıllar anlatıldı.

REKLAM

Programa Kahire Maslahatgüzarı Eruygur'un yanı sıra Askeri Ateşe Mustafa Özgürtüten, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Kahire Koordinatörü Prof. Dr. Faruk Bozgöz, Türk Hava Yolları Kahire Müdürü Burak Yıldız, Türk - Mısır İşadamları Derneği (TUMIAD) Genel Sekreteri Tamer Fahri Tanaltay, Mısır'da ikamet eden Türk vatandaşları, öğrenciler ve diğer davetliler katıldı.

Programda Yunus Emre Enstitüsünden bir öğrenci Akif’in Mısır’da yaşadığı yıllarda başkent Kahire’nin güneyinde yer alan Hilvan şehrinde yazdığı "Bir Gece" şiirini okudu.