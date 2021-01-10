Mehmetçik, Karabağ'da mayın temizliyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Ordusu'nun işgalden kurtardığı Karabağ'da Türk askerinin mayın temizleme faaliyetlerine devam ettiğini açıkladı.

MAYINLAR TEMİZLENİYOR

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kahraman Azerbaycan Ordusu'nun 44 günde büyük bir zafer kazandığı Karabağ'da mayın temizleme faaliyetleri devam ediyor. Ermenistan Ordusu'nun tuzakladığı mayınlar, öz topraklarını işgalden kurtaran Azerbaycan Ordusu tarafından temizleniyor. Kara Kuvvetlerimizin Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) timlerinde görevli 136 personelimiz de Azerbaycan Ordusu'na destek için bölgeye gönderilmişti. Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli personele mayın temizleme eğitimi veren Mehmetçiklerimiz, ayrıca işgalden kurtarılan Karabağ'da mayın temizleme faaliyetlerine devam ediyor" denildi.

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