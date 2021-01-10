Dünya Mehmetçik Karabağda mayın temizliyor
ASYA

Mehmetçik Karabağ'da mayın temizliyor

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Ordusu'nun işgalden kurtardığı Karabağ'da Türk askerinin mayın temizleme faaliyetlerine devam ettiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Mehmetçik, Karabağ'da mayın temizliyor.
Mehmetçik, Karabağ'da mayın temizliyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Ordusu'nun işgalden kurtardığı Karabağ'da Türk askerinin mayın temizleme faaliyetlerine devam ettiğini açıkladı.

MAYINLAR TEMİZLENİYOR

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kahraman Azerbaycan Ordusu'nun 44 günde büyük bir zafer kazandığı Karabağ'da mayın temizleme faaliyetleri devam ediyor. Ermenistan Ordusu'nun tuzakladığı mayınlar, öz topraklarını işgalden kurtaran Azerbaycan Ordusu tarafından temizleniyor. Kara Kuvvetlerimizin Özel Mayın Arama Temizleme (ÖMAT) timlerinde görevli 136 personelimiz de Azerbaycan Ordusu'na destek için bölgeye gönderilmişti. Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinde görevli personele mayın temizleme eğitimi veren Mehmetçiklerimiz, ayrıca işgalden kurtarılan Karabağ'da mayın temizleme faaliyetlerine devam ediyor" denildi.

Aliyev’den Ermeni bakana sert uyarı: Daha çok pişman olursunuz
DÜNYA
Aliyev’den Ermeni bakana sert uyarı: Daha çok pişman olursunuz

Azerbaycan Ermenistan'ın S-300'lerini böyle vurdu
DÜNYA
Azerbaycan Ermenistan'ın S-300'lerini böyle vurdu

Azerbaycan ordusunun kahramanları Karabağ zaferini anlattı: Türkiye'de eğitim alan askerler bu savaşta en ön saflarda savaştı
DÜNYA
Azerbaycan ordusunun kahramanları Karabağ zaferini anlattı: Türkiye'de eğitim alan askerler bu savaşta en ön saflarda savaştı
Abone Ol Google News
Bu görüntü polisi bile şaşırttı!

Bu görüntü polisi bile şaşırttı!

​Her birine ayrı ayrı ceza yazıldı.
Trump intikam peşinde

Trump intikam peşinde

​Görevdeki son günlerinde onlarla uğraşacak!
CHP ve İYİ Partiden Saadetsiz ittifak açıklaması

Bu kez Almanya'da

Bu kez Almanya'da

​LGBT bayraklı Boğaziçi protestosu.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazeteciler Günü mesajı.
Yönünü Türkiye'ye çevirdi

Yönünü Türkiye'ye çevirdi

Arnavutluk Başbakanı'nın Türkiye ziyareti Yunanistan'ı rahatsız etti.

Havada 4 bin 202 saat mesai

Havada 4 bin 202 saat mesai

Sağlık Bakanlığı'nın 'çelik kanatları'

Teröristlere geçit yok

Teröristlere geçit yok

Son bir ayda 226 terörist etkisiz hale getirildi.
Zeynep ve Yusuf'tan vazgeçmiyoruz

Zeynep ve Yusuf'tan vazgeçmiyoruz

​Türkiye'nin 2020'de tercih ettiği isimler yine değişmedi.
İnsanlara ait parçalar bulundu

İnsanlara ait parçalar bulundu

​Dün Endonezya'dan kalkan uçak okyanusa düşmüştü.
Misafir <br>ağırlama 5 TL!

Misafir
ağırlama 5 TL!

​Evlerini kafeye çevirdiler.

Türkiye kritik aşamaya geldi

Türkiye kritik aşamaya geldi

​Bakan Varank, 'dünyadan buna talep olabilir' diyerek duyurdu.

'Normalleşme yakın'

'Normalleşme yakın'

Uzmanlar, kısıtlamalara ay sonu veda edebileceğimizi söyledi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.