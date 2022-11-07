Mehmetçik Kupa için göreve başladı: TSK Katar'da

Katar’da yapılacak 2022 Dünya Kupası’nın başlamasına sayılı günler kala, Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları göreve başladı. FIFA 2022 Dünya Kupası, 20 Kasım-18 Aralık 2022 tarihlerinde Katar’da yapılacak. 1 milyondan fazla kişinin Katar’da bulunacağı, dünyanın en çok izlenen spor organizasyonları arasında yer alan Dünya Kupası’nda; güvenliği sağlamak için de hazırlıklar başladı. Katar hükümeti, dost ve müttefik ülkelerden güvenliğine katkıda bulunmalarını talep etti. Türkiye’nin de aralarında bulunduğu ülkelerden gelen olumlu yanıtların ardından Katar’ın ev sahipliğinde toplantılar yapıldı. Katar Silahlı Kuvvetleri’ne katkı sağlamak üzere Türkiye’nin yanı sıra ABD, İngiltere, İtalya, Fransa ve Pakistan’ın katılımıyla Birleşik Müşterek Görev Kuvveti oluşturuldu.

ÖZEL KUVVETE ÖZEL TEZKERE

Bu çerçevede Mehmetçik’in Katar’a 6 ay süreyle gitmesini içeren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasılı tezkere de geçen ay Meclis’te kabul edildi. Tezkere kapsamında görevlendirilen unsurlardan TCG Burgazada korveti 10 Ekim’de İzmir’den Katar’a yola çıktı. 31 Ekim’de Katar’a ulaşan Burgazada Um el-Havl Deniz Üssü’nde törenle karşılandı. Harekat kapsamında kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer (KBRN) savunma konularında uzman KBRN bölüğü, patlayıcı madde keşif imha timi, bomba arama timi ve dronsavar timi de ekim sonunda Doha’da çalışmalarına başladı.

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3 BİN 250 EMNİYET MENSUBU GİTTİ

Türkiye, dev organizasyonun güvenliğine Mehmetçik’in yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ile de katkı sağlayacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 3 bini çevik kuvvet olmak üzere toplam 3 bin 250 polis Katar’daki Dünya Kupası’nda görev alacağını ifade etmişti.