Mehmetçik tam isabet vurdu: en az 9 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Türk topçusundan PKK/YPG’ye tam isabet! Barış Pınarı bölgesine güneyden ateş açan teröristlere ateş destek vasıtalarımız ile etkili karşılık verildi. Ateş açan terör mevzileri tam isabetle vurularak ilk belirlemelere göre en az 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."

Türk topçusundan PKK/YPG’ye tam isabet!



Barış Pınarı bölgesine güneyden ateş açan teröristlere ateş destek vasıtalarımız ile etkili karşılık verildi. Ateş açan terör mevzileri tam isabetle vurularak ilk belirlemelere göre en az 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi. pic.twitter.com/GUPPiZCWLQ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 2, 2021

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