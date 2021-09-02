Dünya Mehmetçik tam isabet vurdu en az 9 PKKlı öldürüldü
BARIŞ PINARI HAREKATI

Mehmetçik tam isabet vurdu: en az 9 PKK'lı öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Bölgesinde ateş açan en az 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Haber Merkezi AA
Mehmetçik tam isabet vurdu: en az 9 PKKlı öldürüldü
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Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Türk topçusundan PKK/YPG’ye tam isabet! Barış Pınarı bölgesine güneyden ateş açan teröristlere ateş destek vasıtalarımız ile etkili karşılık verildi. Ateş açan terör mevzileri tam isabetle vurularak ilk belirlemelere göre en az 9 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi."

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