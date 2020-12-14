​Mehmetçikten Libya ordusuna askeri eğitim.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Libya’da, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Türkiye’nin imzaladığı Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında UMH güçlerinin eğitimlerini Türkiye’nin Libya’da kurduğu Savunma Güvenlik İş Birliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığında sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Libya askerilerine verilen eğitimlerin fotoğraflarını yayınladı.
- MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Askerî Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında; Libya Silahlı Kuvvetlerine eğitim desteğimiz sürüyor. Görevli personelimiz tarafından Libyalı askerlere SAS eğitimleri veriliyor."
As part of the Military Training, Cooperation and Consultancy Agreement, we continue to provide training support for the Libyan Armed Forces. Our personnels are providing ‘Underwater Defense Training’ to the Libyan soldiers. https://t.co/cJY0QO6dSB
As part of the Military Training, Cooperation and Consultancy Agreement, we continue to provide training support for the Libyan Armed Forces. Our personnels are providing ‘Underwater Defense Training’ to the Libyan soldiers. https://t.co/cJY0QO6dSB— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 14, 2020
Türkiye ve Libya arasında hibe edilecek malzemeler için anlaşma imzalandı
Öte yandan, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ihtiyaç duyulan 47 kalem malzemenin hibe edilmesine yönelik anlaşma Trablus Büyükelçiliği’nde imzalandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), söz konusu malzemelerin hibe edilmesine yönelik hazırlanan teslim tutanağının Libya Millî Mutabakat Hükümeti Savunma Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla Trablus Büyükelçiliği’nde imzalandığını duyurdu.