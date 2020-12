Türk Silahlı Kuvvetleri, Libya’da, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Türkiye’nin imzaladığı Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında UMH güçlerinin eğitimlerini Türkiye’nin Libya’da kurduğu Savunma Güvenlik İş Birliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığında sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Libya askerilerine verilen eğitimlerin fotoğraflarını yayınladı.

OYNAT 00:55 Mehmetçikten Libya ordusuna askeri eğitim: İlk mezunlar tören alanında becerilerini gösterdi Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaşması amacıyla TSK personeli tarafından verilen 8 haftalık eğitimleri tamamlayan Libyalı askeri öğrenciler için başkent Trablus'ta mezuniyet töreni düzenlendi. Tören kapsamında Libyalı askerler, iki ülke arasındaki mutabakat muhtırası çerçevesinde aldıkları, mekanik nişancılık ve atış eğitimi, tek er muharebe, komando muharebe, meskun mahallerde muharebe eğitimleri ile el yapımı patlayıcı (EYP) ve mayın imha, ilk yardım, haritacılık, dağcılık ve koruma eğitimlerini başarıyla tamamladıklarını göstererek tören alanında becerilerini sergiledi. BiP'te paylaş

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Askerî Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında; Libya Silahlı Kuvvetlerine eğitim desteğimiz sürüyor. Görevli personelimiz tarafından Libyalı askerlere SAS eğitimleri veriliyor."

Öte yandan, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ihtiyaç duyulan 47 kalem malzemenin hibe edilmesine yönelik anlaşma Trablus Büyükelçiliği’nde imzalandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), söz konusu malzemelerin hibe edilmesine yönelik hazırlanan teslim tutanağının Libya Millî Mutabakat Hükümeti Savunma Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla Trablus Büyükelçiliği’nde imzalandığını duyurdu.