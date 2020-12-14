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Dünya Mehmetçikten Libya ordusuna askeri eğitim
ORTADOĞU

Mehmetçikten Libya ordusuna askeri eğitim

Libya'nın meşru hükümetinin davetiyle ülkede görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Libya Silahlı Kuvvetlerine eğitim desteğini sürdürüyor. Öte yandan, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ihtiyaç duyulan 47 kalem malzemenin hibe edilmesine yönelik anlaşma Trablus Büyükelçiliği’nde imzalandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Mehmetçikten Libya ordusuna askeri eğitim.
​Mehmetçikten Libya ordusuna askeri eğitim.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Libya’da, Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile Türkiye’nin imzaladığı Askeri Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında UMH güçlerinin eğitimlerini Türkiye’nin Libya’da kurduğu Savunma Güvenlik İş Birliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığında sürdürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Libya askerilerine verilen eğitimlerin fotoğraflarını yayınladı.

Mehmetçikten Libya ordusuna askeri eğitim: İlk mezunlar tören alanında becerilerini gösterdi
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Mehmetçikten Libya ordusuna askeri eğitim: İlk mezunlar tören alanında becerilerini gösterdi
Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaşması amacıyla TSK personeli tarafından verilen 8 haftalık eğitimleri tamamlayan Libyalı askeri öğrenciler için başkent Trablus'ta mezuniyet töreni düzenlendi. Tören kapsamında Libyalı askerler, iki ülke arasındaki mutabakat muhtırası çerçevesinde aldıkları, mekanik nişancılık ve atış eğitimi, tek er muharebe, komando muharebe, meskun mahallerde muharebe eğitimleri ile el yapımı patlayıcı (EYP) ve mayın imha, ilk yardım, haritacılık, dağcılık ve koruma eğitimlerini başarıyla tamamladıklarını göstererek tören alanında becerilerini sergiledi.


  • MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Askerî Eğitim, İş Birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında; Libya Silahlı Kuvvetlerine eğitim desteğimiz sürüyor. Görevli personelimiz tarafından Libyalı askerlere SAS eğitimleri veriliyor."

Mehmetçik Libyalı askerlere yoğun eğitim veriyor
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Mehmetçik Libyalı askerlere yoğun eğitim veriyor

Türkiye ve Libya arasında hibe edilecek malzemeler için anlaşma imzalandı

Öte yandan, Libya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ihtiyaç duyulan 47 kalem malzemenin hibe edilmesine yönelik anlaşma Trablus Büyükelçiliği’nde imzalandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), söz konusu malzemelerin hibe edilmesine yönelik hazırlanan teslim tutanağının Libya Millî Mutabakat Hükümeti Savunma Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla Trablus Büyükelçiliği’nde imzalandığını duyurdu.


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