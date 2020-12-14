Mehmetçikten Libya ordusuna askeri eğitim: İlk mezunlar tören alanında becerilerini gösterdi

Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaşması amacıyla TSK personeli tarafından verilen 8 haftalık eğitimleri tamamlayan Libyalı askeri öğrenciler için başkent Trablus'ta mezuniyet töreni düzenlendi. Tören kapsamında Libyalı askerler, iki ülke arasındaki mutabakat muhtırası çerçevesinde aldıkları, mekanik nişancılık ve atış eğitimi, tek er muharebe, komando muharebe, meskun mahallerde muharebe eğitimleri ile el yapımı patlayıcı (EYP) ve mayın imha, ilk yardım, haritacılık, dağcılık ve koruma eğitimlerini başarıyla tamamladıklarını göstererek tören alanında becerilerini sergiledi.