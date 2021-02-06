Dünya Mehmetçikten Libyalı askerlere "kurbağa adam" eğitimi
AFRİKA

Mehmetçikten Libyalı askerlere "kurbağa adam" eğitimi

TSK, 'Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması' kapsamında Libya Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik eğitimlerini sürdürüyor. Libyalı askerlere, bu kapsamda "SAS (kurbağa adam) eğitimi" verildi. O anlara dair kareleri MSB Twitter hesabından paylaştı.

Haber Merkezi AA
MSB tarafından paylaşılan eğitim görüntüsü.
MSB tarafından paylaşılan eğitim görüntüsü.

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Libyalı askerlere "SAS (kurbağa adam) eğitimi" verildi. MSB o anlara dair kareleri "Askerî Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Görevli personelimiz, Homs Müşterek Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığında Libyalı askerlere “SAS (Kurbağa Adam) Eğitimi” veriyor" notuyla Twitter hesabından paylaştı.

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