Mehmetçikten Libyalı askerlere "kurbağa adam" eğitimi TSK, 'Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması' kapsamında Libya Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik eğitimlerini sürdürüyor. Libyalı askerlere, bu kapsamda "SAS (kurbağa adam) eğitimi" verildi. O anlara dair kareleri MSB Twitter hesabından paylaştı.

Haber Merkezi 06 Şubat 2021, 16:34 Son Güncelleme: 06 Şubat 2021, 16:47 AA