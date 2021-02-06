Mehmetçikten Libyalı askerlere "kurbağa adam" eğitimi

Milli Savunma Bakanlığı Askeri Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda Libyalı askerlere "SAS (kurbağa adam) eğitimi" verildi. MSB o anlara dair kareleri "Askerî Eğitim, İş birliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya Silahlı Kuvvetlerine yönelik eğitimlere devam ediyoruz. Görevli personelimiz, Homs Müşterek Deniz Eğitim Merkezi Komutanlığında Libyalı askerlere “SAS (Kurbağa Adam) Eğitimi” veriyor" notuyla Twitter hesabından paylaştı.