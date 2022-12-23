Dünya Mekkede şiddetli yağışlar sele neden oldu
ASYA

Mekke'de şiddetli yağışlar sele neden oldu

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde etkili olan şiddetli yağışlar sele yol açtı. Mescid-i Haram'da ise yüzlerce Müslüman, şiddetli yağışa aldırış etmeden dualar eşliğinde Kabe'yi tavaf etti.

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Haber Merkezi AA
Mekkede şiddetli yağışlar sele neden oldu
Suudi Arabistan'da aşırı yağışlar sel felaketine neden oldu.

Mekke'de çok sayıda araç sel sularına kapılarak zarar gördü.

Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'da ise yüzlerce Müslüman şiddetli yağışa aldırış etmeden dualar eşliğinde Kabe'yi tavaf etti.

Mescid-i Haram İşleri Genel Başkanlığından yapılan açıklamada, şiddetli yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerin artırıldığı, su tahliyesi için 200'den fazla müfettiş ile 4 bin işçi istihdam edildiği ve 500'den fazla ekipman hazırlandığı belirtildi.

Mekke-Cidde otoyolu kapatıldı

Mekke-i Mükerreme Emirliğinden yapılan açıklamada ise yağışların Cidde'de El-Harameyn yolu başta olmak üzere birçok yol ve bazı tünelin kapanmasına neden olduğu, Mekke-Cidde otoyolunun da tedbiren kapatıldığı duyuruldu.

Cidde'deki Kral Abdülaziz Havalimanı'ndan yapılan açıklamada da olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerin ertelendiği bildirildi.

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Mekke'de sağanak hayatı felç etti: Sel suları önüne kattığını götürdü
Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde aniden bastıran sağanak yağış caddeleri göle çevirdi. Sel sularının önüne kattığını sürüklediği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kabe'de Müslümanlar sağanak yağış altında tavaf ettiler
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Kabe'de Müslümanlar sağanak yağış altında tavaf ettiler
Mekke'de olumsuz hava koşulları etkili olurken, Kâbe'de umre için bir araya gelen yüzlerce Müslüman sağanak yağışa aldırmadan ibadetlerini gerçekleştirdi. Şiddetli yağış altında Kâbe'yi dualar eşliğinde tavaf ettiler.


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