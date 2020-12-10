Suudi Arabistan’ın Mekke kentini çekirge sürüleri bastı. Çekirge sürüleri neredeyse kentin tüm bölgelerini istila ederken, yeşilliklere zarar verdi. Bazı Mekke sakinleri, Mescid-i Haram ve çevresinde çekirge sürüsünün yayılmasından endişe ettiklerini ifade ederek, yetkili makamları gerekli önlemleri almak için hızlı hareket etmeye çağırdı.

OYNAT 00:59 Mekke'yi çekirge sürüleri bastı Suudi Arabistan'ın Mekke kentini çekirge sürüleri bastı. Çekirge sürüleri neredeyse kentin tüm bölgelerini istila ederken, yeşilliklere zarar verdi. Bazı Mekke sakinleri, Mescid-i Haram ve çevresinde çekirge sürüsünün yayılmasından endişe ettiklerini ifade ederek, yetkili makamları gerekli önlemleri almak için hızlı hareket etmeye çağırdı.

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Çekirgeler ve hamam böcekleri geçen yıl da Mekke ve Mescid-i Haram’ı da basmıştı.

Müslümanların Hac ibadetini yerine getirildiği Mescid-i Haram’da ilk defa böyle bir olayla karşılaşıldığı belirtilmişti.

OYNAT 00:00 Yemen'nin başkenti Sana çekirge sürüsünün istilasına uğradı Yemen'in başkenti Sana'yı çekirge sürüsü istila etti. Başkentte gökyüzünü kaplayan istilacı çekirge sürüleri, tarım arazilerine zarar verdi. Sana Çekirge Kontrol Merkezi Müdürü Adel Al-Shaibani, yaptığı açıklamada çekirge sürülerinin tarımsal ürünler için büyük tehdit oluşturduğu konusunda uyarırken, 'Çekirge sürüleri ile mücadelede önlemlerimizi arttırmalıyız' dedi.

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OYNAT 00:48 Suudi Arabistan’da çekirge istilası paniğe neden oldu Suudi Arabistan'ın Asir bölgesinde bulunan Abha kentinde çekirge istilası paniğe neden oldu. Uzmanlar, yetkililere sürünün daha fazla yayılmadan hızlıca kontrol altına alınması gerektiği çağrısında bulunurken, çekirge sürüsünün çöl bölgesinden yeşil alanlara doğru yayılmaya devam ettiğine dikkat çekti. Bölgede yağışların artması ile çekirge istilasının da artması bekleniyor. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:33 Batman'da büyüklüğüyle dikkat çeken etçil çekirge görüntülendi Batman'ın Gercüş ilçesinde görülen etçil çekirgeler büyüklüğüyle dikkat çekiyor. İlçeye bağlı Kırkat köyünde yaşayan Edip Turgut, tarlasında mercimek hasadı yaparken 20 santimetre uzunluğunda çekirge buldu. Geçen yıl bu tür çekirgeler Mardin ve Batman'ın ilçelerinde de görüntülenmişti. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:32 Çekirge sürüleri Dubai'yi istila etti Çekirge sürüleri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentini istila etti. Kentin birçok bölgesi çekirge sürülerinin istilasına uğradı. Dubai Belediyesi tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, rüzgar dalgasının ardından çekirge sürülerinin kenti işgal ettiği duyuruldu. BiP'te paylaş

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