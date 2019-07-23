Meksika ABD'ye göçü yüzde 36 azalttı

Hayat

CİMER'den menemen sorusuna cevap: Biz soğansız tercih ediyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (CİMER), Arda isimli bir vatandaşın internet üzerinden yaptığı başvuruyla 'Menemen soğanlı mı olur, soğansız mı?' sorusunu esprili bir dille yanıtladı. CİMER'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşım, kullanıcıları güldürdü.