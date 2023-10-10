Meksika sınırında Teksas Valisi krizi: ABD'ye diplomatik nota verilecek

Lopez Obrador, "ABD tarafına geçişler yavaşlasın diye kontrol noktaları yerleştiriyorlar ve Teksas hükümetinin aldığı önlemler nedeniyle gümrüklerde serbest geçiş engelleniyor. Buna karşılık diplomatik notayı zaten hazırlıyoruz zira bu önlemler iki ülkeye de zarar veriyor. Vali bu tutumuyla ekonomik faaliyetleri ve insan hareketini sınırlandırıyor." ifadesini kullandı.