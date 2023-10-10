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Dünya

Meksika sınırında Teksas Valisi krizi: ABD'ye diplomatik nota verilecek

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Teksas Valisi'nin sınırdaki ticaret akışını engellediğini belirterek, ABD'ye "diplomatik nota" vereceklerini söyledi.

07:38 . 10/10/2023 Salı
AA
Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Lopez Obrador, Teksas Valisi Greg Abbott'un sınırdaki ticareti engellediğini ve düşmanca bir tutum izlediğini belirtti.


Lopez Obrador, "ABD tarafına geçişler yavaşlasın diye kontrol noktaları yerleştiriyorlar ve Teksas hükümetinin aldığı önlemler nedeniyle gümrüklerde serbest geçiş engelleniyor. Buna karşılık diplomatik notayı zaten hazırlıyoruz zira bu önlemler iki ülkeye de zarar veriyor. Vali bu tutumuyla ekonomik faaliyetleri ve insan hareketini sınırlandırıyor." ifadesini kullandı.

Meksika'yı geçen hafta ziyaret eden Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a sınırda devam eden ticari problemleri aktardığını hatırlatan Lopez Obrador, Vali'nin siyasi amaçlar doğrultusunda göçmen sorununu daha da karmaşık hale getirdiğini bildirdi.


Lopez Obrador, Vali'nin sorumsuzca davrandığını vurgulayarak, Teksas'da yaşayan Meksikalılardan Abbott'a oy vermemelerini istedi.

Öte yandan sosyal medyaya yansıyan görüntülerde de iki ülke sınırında uzun araç kuyruklarının oluştuğu kameralara yansıyor.






#diplomatik nota
#Andres Manuel Lopez Obrador
#Meksika
#Teksas Valisi
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