Filistin-İsrail hattında gerilim artıyor: İşte dakika dakika bölgede yaşananlar

'Aksa Tufanı' operasyonu kapsamında sürdürülen saldırılar İsrail'i şoke etti. Yaşanan olaylarda her iki taraftan çok sayıda ölü ve yaralı bulunuyor. Hamas Hareketi'nin Aksa Tufanı adını verdiği saldırılara eş zamanlı olarak İsrail ordusu, Gazze'ye hava saldırılarının yanı sıra, Batı Şeria'ya da baskınlarını artırdı. İsrail güçleri ile Filistinliler arasında çatışmalar sürerken, Batı Şeria'daki Filistinli gruplar, İsrail ordusuna karşı ayaklanma ve intifada hareketi çağrısında bulundu.

09.25: İsrail gece boyu Gazze'ye 500'den fazla hava saldırısı düzenledi.

08.43: İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölü sayısı 91'i çocuk 436'ya yükseldi

07.57: Filistin Sağlık Bakanlığı: 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 14 Filistinli öldürüldü

07.13: İsrail ordusu, saldırılarda ölen asker sayısının 73'ye yükseldiğini açıkladı

06.30: İsrail'in gece boyunca Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 24 kişi hayatını kaybetti

05.06: İsrail basını, Gazze'den yapılan saldırılar sonucu yaralı sayısını 2 bin 315 olarak duyurdu

04.31: İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ne hava saldırılarını gece boyunca sürdürdü

03.27: İsrail askerleri, Lübnan sınırı yakınında yanlışlıkla kendi askerlerini vurdu

03.22: Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 6 Filistinli yaşamını yitirdi





Filistin Sağlık Bakanlığı: 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da 14 Filistinli öldürüldü





Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 413 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 300 kişinin yaralandığını açıklamıştı. İşgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 8 Filistinli yaşamını yitirmişti.









İsrail basınında, saldırılarda şu ana kadar 700 İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 315 kişinin yaralandığı belirtilmişti.





Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, aralarında Kudüs'ün de olduğu Batı Şeria'nın kent ve beldelerinden el-Halil, Ramallah, Eriha, Nablus ve Kalkıliyye'de geçen cumartesiden bu yana toplam 14 Filistinlinin İsrail ordusu tarafından açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini duyurdu.





Netanyahu onayladı: İşgalci İsrail savaş ilan etti





15.40: İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada; Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, diğer istihbarat ve güvenlik üst düzey yetkilileri güvenlik oturumu düzenlendiği oturumun ardından ülkede "savaş hali" ilan edildiği ve büyük askeri eyleme geçilmesinin onaylandığı kaydedildi.





Gazze’ye destek

Hamas’ın baskını sonrasında Gazze’de katliama girişen İsrail, dün gece Türkiye’nin dört bir yanında protesto edildi. İstanbul, Nevşehir, Konya, Afyon ve Karabük başta olmak üzere bir çok ilde vatandaşlar ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile sokaklara döküldü. Ürdün, İran, Fas Cezayir, Lübnan, Tunus ve Irak sokaklarında da Filistin halkına destek gösterileri vardı.





Elektrik santrali de vuruldu

Hamas'ın İsrail'e düzenlediği füze saldırısında, ülkenin en büyük ikinci elektrik santralı Rutenberg de hasar aldı. Bölgede elektrik kesintilerinin yaşandığı kaydedildi.





1948’den sonra bir ilk

İsrail kaynakları, en az 1000 Filistinlinin dört farklı bölgeden İsrail’e sızmayı başardığını belirtti. Söz konusu gelişme, İsrail adına ciddi bir istihbarat zaafiyeti olarak yorumlandı. Gelişmenin 1948 yılından günümüze kadar en büyük askeri sızma olduğu ve İsrail kontrolündeki bölgelerin içinde gerçekleştirilen ilk saldırı olduğu ifade edildi.







