Meksika'da deprem
Meksika'nın Oaxaca şehrinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Yerel saatle 22.40 sularında meydana gelen depremin derinliği 9,4 kilometre olarak ölçüldü.
Depremin çevre ülkelerden de hissedildiği belirtildi.
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Meksika'da 5,7 büyüklüğünde deprem
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