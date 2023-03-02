Meksika'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Kayseri Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Sibel Livdumlu, kentin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilendiğini ifade ederek, "Toplamda 4 bin 804 adet yapıda hasar tespiti çalışması yapıldı. Bu tespitlerden, 2 bin 514 adet yapı hasarsız, bin 771 adet yapı az hasarlı, 52 adet yapı orta hasarlı ve 467 adet yapı ise ağır hasarlı olduğu belirlendi" dedi.