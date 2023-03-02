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Dünya

Meksika'da 5,7 büyüklüğünde deprem

Meksika'nın Oaxaca şehrinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

09:57 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Meksika'da deprem

Meksika'da deprem

Meksika'nın Oaxaca şehrinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Yerel saatle 22.40 sularında meydana gelen depremin derinliği 9,4 kilometre olarak ölçüldü.


Depremin çevre ülkelerden de hissedildiği belirtildi.


#Meksika
#deprem
#5.7 büyüklüğünde
1 saat önce
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Meksika'da 5,7 büyüklüğünde deprem
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